Apple se lance dans la course aux téléphones pliables avec l'iPhone Duo en forme de passeport, à 1.999 dollars

Le nouvel iPhone Duo. (crédit : Apple)

Apple AAPL.O a redéfini mercredi son smartphone phare avec le lancement du Duo, un iPhone pliable à 1.999 $, pariant que son design et ses promesses en matière de confidentialité des données lui permettront de devancer ses concurrents qui commercialisent des téléphones pliables depuis des années.

Le Duo pourrait bouleverser un segment longtemps dominé par Samsung 005930.KS et des entreprises chinoises comme Huawei, dont les appareils peinent à dépasser le cadre d'un public de niche. Les analystes affirment depuis longtemps que l'arrivée d'Apple pourrait être le catalyseur dont les téléphones pliables ont besoin, contribuant à faire entrer ce format dans le grand public, à l'instar de ce que l'entreprise a fait avec les montres connectées et les écouteurs sans fil.

Le Duo a la taille et la forme d'un passeport, avec des bords arrondis. Il s'ouvre sur un écran horizontal de 7,6 pouces de diagonale (19 cm) qui peut également être consulté en mode portrait. Un écran unique plus petit est présent à l'avant lorsque le téléphone est plié. Une fois déplié, il s'agit du téléphone le plus fin d'Apple, a déclaré la société. Il est toutefois plus épais que les téléphones pliables proposés par ses concurrents chinois.

Le nouveau directeur général, John Ternus, a animé l'événement, qui a marqué la refonte la plus notable du produit phare d'Apple depuis l'iPhone X en 2017. L'iPhone a généré 209,6 milliards de dollars , soit un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires d'Apple, au cours de son dernier exercice fiscal.

M. Ternus a critiqué les appareils pliables existants, les qualifiant de peu pratiques et mal adaptés aux tâches courantes telles que le défilement et le visionnage de vidéos. Il a expliqué que le Duo avait été conçu pour offrir une expérience similaire à celle d'un iPad dans un appareil de poche, grâce à une charnière sur mesure, à deux écrans présentant un format d'image homogène et à un nouveau boîtier en titane.

“C'est à la fois entièrement nouveau et remarquablement familier. D'une taille similaire à celle de votre passeport, sa prise en main est familière et il est confortable à utiliser d'une seule main”, a déclaré M. Ternus.

D'autres entreprises technologiques ont ironisé sur ce lancement. Duolingo, l'application d'apprentissage des langues étrangères dont la mascotte est un hibou vert nommé Duo, a publié sur X: “Nous avons empiété”, accompagné d'émojis représentant des rires et des pleurs. Cela a suscité un message de “solidarité” de la part du fabricant de téléphones pliables Samsung Mobile US, qui a ajouté: “Ils nous ont copiés, nous aussi.”

Les analystes prévoient une forte part de marché

C'est à M. Ternus, le directeur du matériel jusqu'alors discret, qu'il reviendra de convaincre les clients d'Apple qu'ils ont besoin d'un appareil pliable coûtant environ 2.000 dollars, un nouveau record pour une marque mondiale qui a redéfini le luxe de masse. Des cabinets d'analystes tels que l'International Data Corporation s'attendent à ce qu'Apple vende tous les iPhone pliables qu'elle pourra produire et s'assure une part de 40% de ce créneau lucratif d'ici la fin de l'année prochaine.

Apple a positionné l'iPhone Duo comme un appareil destiné à la productivité professionnelle, en montrant comment il permettrait de gérer des appels Zoom avec plusieurs participants et d'afficher une vue plus large de l'application de messagerie Slack. Le grand écran du Duo prendra en charge plusieurs fenêtres d'applications à la fois, une fonctionnalité axée sur la productivité qu'Apple a déjà intégrée à certains de ses iPad.

Apple a indiqué que l'iPhone Duo, disponible à partir du 23 octobre, sera équipé de la puce A20 Pro pour alimenter ses écrans, ainsi que d'une nouvelle puce modem C2 conçue par Apple, s'inscrivant dans sa stratégie d'abandon des puces de données sans fil de Qualcomm QCOM.O . Sa batterie offre 24 heures d'autonomie en utilisation mixte sur les deux écrans et peut se recharger à 50 % en environ 20 minutes.

“Apple est arrivé des années après tout le monde, mais dès son entrée sur le marché, l'entreprise en a défini les règles. Apple a fait son entrée sur le marché des appareils pliables et, en un seul discours d'ouverture, a fixé le prix et la norme auxquels tous ses concurrents seront désormais mesurés”, a déclaré Francisco Jeronimo, vice-président chargé des données et de l'analyse des appareils chez IDC EMEA.

“Le véritable combat se joue en Chine, où Huawei détient près de 80 % du marché des appareils pliables. Apple vient de donner aux acheteurs chinois une raison de lever la tête. Huawei domine aujourd'hui le marché chinois des appareils pliables. Apple vient de fournir aux acheteurs chinois leur première raison véritablement convaincante de reconsidérer leur choix.”

Mercredi, à l'issue de la présentation, l'action Apple a clôturé en baisse de 0,3% à 315,34 dollars.

Ternus met l'accent sur la protection de la vie privée dans l'IA

L'ancien directeur général Tim Cook a passé le relais à M. Ternus au début de la présentation avec une vidéo montrant un débat humoristique sur la manière d'entamer l'événement. La vidéo s'est terminée par un gros plan sur Tim Cook, qui a déclaré: “Pas moi. C'est lui qu'il vous faut”, en désignant le nouveau directeur général.

M. Ternus a décrit la plateforme iPhone comme un hub d'IA personnel axé sur la confidentialité, soulignant que d'autres entreprises cherchaient à collecter et à stocker des données personnelles. “Honnêtement, la confiance a ses limites lorsque vous n'avez plus le contrôle de vos données”, a-t-il déclaré. “C'est pourquoi Apple Intelligence fonctionne sur l'appareil dès que cela est possible.”

Lilian Rincon, qui supervise les produits d'IA chez le fabricant de l'iPhone et a été recrutée chez Google en début d'année, a présenté une version améliorée de l'assistant Siri.

Les dirigeants ont également présenté les modèles iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, dernières versions de la célèbre gamme d'Apple, qui ne sont pas pliables. Les prix de l'iPhone 18 Pro et Pro Max commencent respectivement à 1.199 $ et 1.299 $, soit une hausse de 100 $par rapport aux prix de départ de l'iPhone 17 Pro et Pro Max.

Nouveautés concernant les airpods et l'Apple Watch

Apple a également dévoilé une fonctionnalité visant à répondre aux préoccupations croissantes concernant les images générées et manipulées par l'IA. La société a introduit une nouvelle norme baptisée “Apple Reference Image” afin de prouver l'authenticité des images prises avec les nouveaux appareils photo de l'iPhone 18 Pro et a indiqué qu'elle prendrait également en charge la nouvelle norme SynthID, destinée à identifier les images créées ou modifiées à l'aide de l'IA. La fonctionnalité Apple Reference Image ne sera pas disponible dans l'Union européenne ni en Chine.

L'iPhone 18 Pro intégrera également la nouvelle puce A20 Pro, qui apporte des améliorations permettant aux modèles d'IA avancés de fonctionner directement sur les iPhone.

La société a également annoncé qu'une nouvelle version des AirPods serait proposée à partir de 129 $ avec une fonction de réduction du bruit, une première pour sa gamme d'écouteurs d'entrée de gamme. Apple a également dévoilé l'Apple Watch Series 12 et l'Apple Watch Ultra 4, présentées comme des mises à niveau majeures axées sur la santé, dotées de nouvelles fonctionnalités permettant d'évaluer la récupération et la condition physique, ainsi que d'un suivi amélioré de la fréquence cardiaque.

Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron MU.O , a assisté au lancement, ce qui est remarquable car Apple accorde rarement un rôle de premier plan à ses fournisseurs lors de tels événements. À mesure qu'Apple ajoute davantage de fonctionnalités d'IA aux iPhone et à d'autres produits, la demande en mémoire haute performance s'est accrue, renforçant ainsi le rôle stratégique de fournisseurs tels que Micron, en particulier dans un contexte de pénurie mondiale de puces mémoire.

par Stephen Nellis et Kenrick Cai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))