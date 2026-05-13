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Apple s'oppose aux projets européens d'ouverture des services Google à l'IA concurrente
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 19:57

Apple a rejoint les critiques formulées par Google contre les mesures envisagées par la Commission européenne pour obliger le géant américain à ouvrir davantage ses services aux concurrents spécialisés dans l'intelligence artificielle. Le groupe de Cupertino estime que ces propositions pourraient fragiliser la confidentialité, la sécurité et l'intégrité des appareils des utilisateurs. Cette réaction intervient dans le cadre des consultations lancées par Bruxelles autour de l'application du Digital Markets Act, la législation destinée à limiter le pouvoir des grandes plateformes technologiques.

Google avait déjà averti que ces nouvelles règles permettraient à des services d'IA concurrents d'interagir plus librement avec les applications Android, notamment pour envoyer des e-mails, partager des photos ou effectuer des achats, au détriment des protections actuelles. Apple souligne que le sujet dépasse le seul cas de Google et concerne plus largement la manière dont les systèmes d'exploitation devront gérer l'accès des intelligences artificielles tierces. Le groupe estime que les risques liés à la sécurité et à la confidentialité sont particulièrement élevés dans le contexte du développement rapide des technologies d'IA.

Dans sa contribution adressée à la Commission européenne, Apple critique également l'approche technique des autorités européennes. Le groupe affirme que Bruxelles cherche à "redessiner un système d'exploitation" en remplaçant les décisions des ingénieurs par une vision jugée insuffisamment approfondie. Apple estime enfin que la philosophie d'ouverture imposée par le DMA pourrait conduire à un accès "ouvert et sans restriction" aux plateformes, avec des conséquences potentiellement importantes pour la protection des utilisateurs et les performances des appareils.

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