Apple repousse la demande d'une nouvelle interdiction d'importation de l'Apple Watch devant le tribunal américain du commerce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Un tribunal commercial américain a rendu une décision préliminaire selon laquelle les Apple Watches AAPL.O actuelles n'enfreignent pas les brevets détenus par Masimo MASI.O , rejetant ainsi la demande de l'entreprise de surveillance médicale de renouveler l'interdiction d'importation des smartwatches du géant de la technologie.

Apple a modifié ses montres pour contourner l'interdiction d'importation décrétée par la Commission américaine du commerce international en 2023. Un juge de l'ITC a donné raison à Apple dans une décision rendue publique jeudi selon laquelle les montres redessinées ne violent pas les droits de brevet de Masimo sur la technologie de lecture de l'oxygène dans le sang.

L'ensemble de la Commission va maintenant décider de confirmer ou non cette décision.

Jeudi, la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral a confirmé séparément la décision de 2023 du tribunal qui avait empêché Apple d'importer des Apple Watches qui violaient les brevets de Masimo, bien qu'Apple ait depuis repris l'importation de ses montres redessinées.

Apple a déclaré dans un communiqué qu'elle était satisfaite de la décision de l'ITC et qu'elle évaluera "toutes les possibilités d'examen ultérieur" de la décision du circuit fédéral. "Pendant six ans, Masimo a déposé des dizaines de fausses plaintes contre Apple, qui ont presque toutes été rejetées", a déclaré Apple.

Un porte-parole de Masimo s'est refusé à tout commentaire.

Ces affaires s'inscrivent dans le cadre d'un litige sur plusieurs fronts en matière de brevets entre Apple et Masimo, une société de technologie de surveillance médicale basée à Irvine, en Californie, qui a accusé Apple de recruter ses employés pour voler ses innovations en matière d'oxymétrie de pouls, utilisées pour déterminer les niveaux d'oxygène dans le sang.

L'ITC a bloqué les importations des smartwatches Series 9 et Ultra 2 d'Apple en décembre 2023 après avoir constaté qu'elles violaient les brevets de Masimo. Apple a retiré la technologie de lecture du taux d'oxygène dans le sang de ses montres pour éviter l'interdiction, mais a réintroduit une version mise à jour de la technologie en août dernier avec l'approbation des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

Masimo a intenté une action en justice séparée contre Customs pour son approbation des montres redessinées.

Les montres mises à jour affichent les données de santé du lecteur d'oxygène sanguin sur les appareils Apple associés, tels que l'iPhone, et non sur la montre elle-même. La version originale d'Apple affichait également les données sur ses montres. En février, Danaher DHR.N a accepté d'acheter Masimo dans le cadre d'une transaction de 9,9 milliards de dollars .

Masimo a poursuivi Apple séparément devant le tribunal fédéral de Californie pour violation de brevet et vol de secret commercial, et a obtenu 634 millions de dollars lors d'un procès sur les brevets qui s'est tenu en novembre. Apple a déclaré qu'elle ferait appel du verdict.