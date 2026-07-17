Apple repasse devant Nvidia en Bourse grâce à un regain de confiance des investisseurs

Apple est redevenu vendredi la première capitalisation boursière mondiale, avec une valorisation d'environ 4 880 milliards de dollars, dépassant légèrement Nvidia, revenu à 4 860 milliards après un repli de son titre. Ce changement reflète une évolution du sentiment des marchés, qui élargissent désormais leurs paris sur l'intelligence artificielle au-delà des seuls fabricants de puces, après près d'un an de domination de Nvidia.

Les investisseurs considèrent qu'Apple est mieux placé pour monétiser l'intelligence artificielle grâce à son écosystème, à ses services et au renouvellement de ses appareils, malgré un démarrage plus tardif dans la course aux modèles d'IA. Le lancement récent d'une nouvelle version de Siri et la perspective de l'arrivée de John Ternus à la direction générale renforcent les attentes autour de la stratégie du groupe, même si la protection des données personnelles reste un enjeu majeur pour le développement de ses services d'IA.

Cette rotation des marchés ne remet toutefois pas en cause le rôle central de Nvidia dans les infrastructures d'intelligence artificielle, ses processeurs restant au coeur des investissements des grands groupes technologiques. L'intérêt des investisseurs s'étend également à d'autres acteurs des semi-conducteurs, comme Micron et SK Hynix, même si le secteur a récemment connu une phase de correction après sa forte progression liée à l'essor de l'IA.