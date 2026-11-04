Apple réduit les budgets d'utilisation de l'IA de ses salariés pour contenir ses coûts

Apple a commencé à restreindre les budgets accordés à ses salariés pour l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle, selon Bloomberg. Cette initiative s'inscrit dans une politique de maîtrise des dépenses, alors que le fabricant de l'iPhone cherche parallèlement à généraliser l'adoption de ces technologies au sein de ses équipes. Le groupe entend ainsi mieux contrôler les coûts liés aux modèles d'IA générative, dont l'utilisation intensive peut représenter une charge financière importante.

Pour certains ingénieurs, Apple a abaissé le mois dernier le plafond quotidien de dépenses de 300 à 200 dollars et envisagerait de le ramener à 100 dollars. Les équipes occupant d'autres fonctions pourraient également voir leurs allocations diminuer, avec des plafonds actuellement fixés à 100 dollars par jour susceptibles d'être réduits à 25 dollars. Des dérogations resteraient possibles pour les collaborateurs ayant des besoins particuliers, sous réserve d'une autorisation de responsables hiérarchiques. Ces budgets couvrent notamment la consommation de "tokens", les unités de données utilisées par les modèles génératifs comme ChatGPT, Claude ou Gemini, dont les coûts varient selon les volumes de requêtes et de réponses traités.

Cette décision illustre l'attention croissante portée par les grandes entreprises technologiques à la rentabilité de leurs investissements dans l'IA. Après une phase d'adoption rapide des outils génératifs, plusieurs groupes cherchent désormais à mesurer plus précisément les gains de productivité obtenus au regard des dépenses engagées. Goldman Sachs aurait ainsi récemment restreint l'accès à certains assistants de programmation après avoir évalué leur efficacité et les risques associés. Apple, qui n'a pas commenté ces informations, semble suivre une logique comparable en cherchant à poursuivre le déploiement de l'intelligence artificielle tout en renforçant la discipline budgétaire de ses équipes.