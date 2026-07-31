Apple recule de 10 %, ses perspectives de croissance ne parvenant pas à justifier sa valorisation élevée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

31 juillet - ** Vendredi, l'action d'Apple AAPL.O a reculé d'environ 10 %, signe d'une forte vague de ventes alors que les investisseurs réagissaient aux résultats et aux perspectives de la société

** Si cette baisse se confirme, AAPL s'achemine vers sa pire journée boursière depuis la vague de ventes provoquée par la pandémie en mars 2020, effaçant près de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière

** La société prévoit, pour le trimestre de septembre, une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 9 % et 11 %, inférieure à l'objectif de 12 % fixé par Wall Street, selon les données de LSEG. Le directeur général Tim Cook a invoqué des contraintes d'approvisionnement “très importantes”

** Ces prévisions décevantes éclipsent les résultats du trimestre clos en juin, qui ont dépassé les attentes du marché grâce aux ventes soutenues d’iPhone et de Mac

** L'action s'échangeait récemment à 35 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne sur cinq ans de 28, selon les données de LSEG, ce qui suggère que le titre pourrait être surévalué