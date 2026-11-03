Apple recule alors que la hausse des coûts des puces mémoire pèse sur les marges du trimestre des fêtes de fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** L'action d'Apple AAPL.O , le fabricant de l'iPhone, recule de 4,3% à 323,77 dollars en pré-ouverture

** La société a averti lundi que le coût des puces mémoire allait continuer à augmenter, pesant sur la marge brute pour le trimestre crucial des fêtes de fin d’année, mais a indiqué avoir pris des mesures pour garantir ses approvisionnements

** Selon J.P. Morgan, sur le plan des services, la société en est encore aux premières étapes du déploiement de sa version remaniée de l’IA Siri, qui pourrait l’aider à monétiser sa base installée et à évoluer parallèlement à la transition du secteur vers les agents IA grand public

** Du côté du matériel, parmi les points positifs, on note un chiffre d’affaires de l’iPhone supérieur aux prévisions malgré des contraintes d’approvisionnement, un assouplissement des contraintes liées aux processeurs et une amélioration de l’approvisionnement en Duo, même si la visibilité sur la demande reste limitée, selon la société de courtage

** Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre fiscal s’est élevé à 114,48 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’établissaient à 113,39 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Quarante-trois analystes attribuent en moyenne la recommandation « acheter » au titre; le cours-cible médian s’établit à 330 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture précédente, le titre avait progressé de 24,4% depuis le début de l’année