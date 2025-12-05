Apple recrute l'ex-directrice juridique de Meta
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 12:48
Kate Adams, en poste depuis 2017, prendra sa retraite fin 2026 après avoir assuré la transition et repris temporairement les Affaires publiques.
Le périmètre juridique et Affaires publiques sera fusionné sous la responsabilité de Jennifer Newstead lors du départ de Kate Adams.
Parallèlement, Lisa Jackson, vice-présidente en charge de l'Environnement, des Politiques publiques et des Initiatives sociales, quittera l'entreprise fin janvier 2026 ; ses équipes Environnement et Initiatives sociales reporteront au directeur des opérations, Sabih Khan.
Apple recule de 0,3% en préouverture à New York mais enregistre une progression de l'ordre de 15% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|280,7000 USD
|NASDAQ
|-1,21%
