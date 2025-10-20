Apple progresse, Evercore devenant optimiste en raison de la forte demande pour l'iPhone 17

20 octobre - ** Les actions d'Apple AAPL.O augmentent de 2 % à 257,11 $ avant le marché

** Evercore ISI ajoute l'action à sa liste de surperformance tactique; maintient son objectif de cours à 290 $

** La société de courtage estime que la demande pour l'iPhone 17 semble plus forte qu'un cycle de mise à niveau classique

** "Nous prévoyons le lancement d'un Siri nouveau et amélioré d'ici mars 2026, qui pourrait servir de base au lancement de produits dans de nouvelles catégories" - Melius Research

** La note moyenne de 51 analystes est "acheter", leur objectif de cours médian est de 250 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en hausse de ~1% cette année