Apple prépare une réorganisation pour replacer l'ingénierie au coeur de sa stratégie

Le nouveau directeur général d'Apple, John Ternus, prépare une réorganisation destinée à accélérer le développement des produits et à simplifier le fonctionnement du groupe. Le projet prévoit notamment d'accorder davantage de poids aux équipes d'ingénierie, d'élargir la gamme d'appareils et de rechercher de nouvelles sources de revenus.

Selon Bloomberg News, Apple étudie notamment une évolution de son calendrier traditionnel de lancements, historiquement concentré autour de deux grandes périodes au printemps et à l'automne. Une organisation plus flexible pourrait permettre au fabricant de l'iPhone d'introduire de nouveaux appareils à différents moments de l'année et d'accélérer leur mise sur le marché.

John Ternus envisagerait également de réduire certains niveaux hiérarchiques en supprimant des postes d'encadrement intermédiaire. L'objectif serait de rapprocher les ingénieurs des principaux dirigeants et d'alléger les processus de décision internes. Des mesures de réduction des coûts seraient par ailleurs déjà en cours au sein du groupe.

Cette réorganisation doit également soutenir la recherche de nouveaux relais de croissance pour Apple. John Ternus chercherait à développer des sources de revenus supplémentaires tout en augmentant les recettes tirées des produits existants. Ces différentes pistes témoignent d'une volonté de faire évoluer l'organisation du groupe autour d'une structure davantage centrée sur l'ingénierie et le développement de produits.