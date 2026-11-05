Apple prépare une émission obligataire d'environ 7 milliards de dollars

Apple envisage de lever environ 7 milliards de dollars sur le marché obligataire américain, selon Bloomberg, rejoignant plusieurs grands groupes technologiques qui multiplient les opérations de financement par dette. Le montant définitif pourrait toutefois être ajusté en fonction de la demande des investisseurs. Cette initiative intervient dans un contexte de besoins de capitaux croissants dans le secteur, notamment liés au développement de l'intelligence artificielle, même si Apple prévoit principalement d'utiliser les fonds pour ses besoins généraux de financement.

L'opération serait structurée en sept tranches, comprenant deux émissions à taux variable arrivant à échéance en 2028 et 2029, ainsi que cinq obligations à taux fixe dont les maturités s'échelonnent entre 2028 et 2036. Les premières indications de prix pour la tranche la plus longue font apparaître une prime de rendement de 80 points de base, soit 0,80 point de pourcentage, par rapport aux obligations du Trésor américain comparables. Goldman Sachs, Bank of America Securities, Deutsche Bank Securities et JPMorgan assurent conjointement la coordination et le placement de l'émission. Apple n'a pas confirmé publiquement le montant envisagé.

Selon les documents réglementaires, les fonds levés pourraient notamment servir à financer des rachats d'actions et à rembourser des dettes existantes, plutôt qu'à soutenir directement de nouveaux investissements dans les infrastructures d'IA. Apple avait effectué sa précédente émission obligataire en mai 2025, levant 4,5 milliards de dollars en quatre tranches. L'opération avait attiré environ 10 milliards de dollars d'ordres, témoignant d'une demande soutenue pour la dette du groupe. Cette nouvelle levée de fonds permettrait à Apple de poursuivre sa gestion financière tout en profitant de l'appétit des investisseurs institutionnels pour les obligations des grandes entreprises technologiques.