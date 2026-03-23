Apple prépare la WWDC dans un contexte de défis sur l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 20:22
Apple a annoncé que sa Worldwide Developers Conference se déroulera du 8 au 12 juin, principalement en ligne, avec une journée d'ouverture en présentiel à Apple Park pour certains participants. L'événement devrait présenter les évolutions des plateformes du groupe ainsi que de nouveaux outils logiciels pour les développeurs. Une attention particulière est attendue sur les avancées en intelligence artificielle, dans un contexte où Apple tente de renforcer son positionnement sur ce segment.
Le groupe fait face à plusieurs difficultés dans ce domaine, notamment le report d'une mise à jour majeure de Siri, des changements internes et un accueil mitigé de ses premières fonctionnalités d'IA générative. Lors de l'édition précédente, Apple avait privilégié des améliorations progressives, comme la traduction en temps réel des appels, plutôt que des annonces majeures comparables à celles de ses concurrents.
Parallèlement, Apple poursuit le développement de son activité de services, qui constitue un moteur de croissance important. Le groupe envisagerait notamment d'introduire de la publicité dans son application Plans, sur un modèle similaire à celui de Google Maps. Ce segment a généré un chiffre d'affaires record de 30,01 milliards de dollars au premier trimestre, conforme aux attentes du marché.
Valeurs associées
|251,3900 USD
|NASDAQ
|+0,98%
A lire aussi
-
Donald Trump a changé de ton lundi au 24e jour de la guerre avec l'Iran en évoquant des "négociations" avec un responsable iranien non-identifié pour mettre fin aux hostilités, allant jusqu'à suspendre des frappes envisagées sur des infrastructures critiques iraniennes. ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, portée par la chute des prix du pétrole après des propos jugés rassurants de Donald Trump au sujet de négociations avec l'Iran. Le Dow Jones et le Nasdaq ont tous deux pris 1,38%, tandis que l'indice élargi S&P
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 24e jour lundi : . Netanyahu dit avoir parlé à Trump et précise qu'Israël continue de frapper en Iran et au Liban Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui précise avoir parlé ... Lire la suite
-
L'UE "préoccupée" par les informations suggérant que la Hongrie a transmis des données sensibles à Moscou
La Commission européenne s'est dite "très préoccupée" lundi par des informations du Washington Post suggérant que la Hongrie a fait fuiter des données sensibles à Moscou depuis des années. Selon cet article, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer