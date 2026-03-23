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Apple prépare la WWDC dans un contexte de défis sur l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 20:22

Apple tiendra sa conférence annuelle des développeurs du 8 au 12 juin, avec un accent attendu sur l'intelligence artificielle. L'événement intervient alors que le groupe cherche à combler son retard face à ses concurrents.

Apple a annoncé que sa Worldwide Developers Conference se déroulera du 8 au 12 juin, principalement en ligne, avec une journée d'ouverture en présentiel à Apple Park pour certains participants. L'événement devrait présenter les évolutions des plateformes du groupe ainsi que de nouveaux outils logiciels pour les développeurs. Une attention particulière est attendue sur les avancées en intelligence artificielle, dans un contexte où Apple tente de renforcer son positionnement sur ce segment.

Le groupe fait face à plusieurs difficultés dans ce domaine, notamment le report d'une mise à jour majeure de Siri, des changements internes et un accueil mitigé de ses premières fonctionnalités d'IA générative. Lors de l'édition précédente, Apple avait privilégié des améliorations progressives, comme la traduction en temps réel des appels, plutôt que des annonces majeures comparables à celles de ses concurrents.

Parallèlement, Apple poursuit le développement de son activité de services, qui constitue un moteur de croissance important. Le groupe envisagerait notamment d'introduire de la publicité dans son application Plans, sur un modèle similaire à celui de Google Maps. Ce segment a généré un chiffre d'affaires record de 30,01 milliards de dollars au premier trimestre, conforme aux attentes du marché.

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IA: Intelligence artificielle

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