Apple organisera un événement « Pro and tell » le 28 octobre à Los Angeles

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(Nouvelle version pour corriger la syntaxe du dernier point, écrire « octobre » en toutes lettres dans le titre et ajouter un code de diffusion multimédia afin d'élargir la distribution)

Apple AAPL.O a annoncé lundi qu'elle organiserait un événement « Pro and tell » à Los Angeles le 28 octobre, le dernier d'une série de lancements de produits alors que le fabricant de l'iPhone élargit sa gamme de matériel et ses offres en matière d'intelligence artificielle.

Selon Bloomberg News, cet événement devrait dévoiler le premier MacBook Pro à écran tactile d’Apple, un changement très attendu dans la gamme Mac.

Voici quelques détails:

* Cet événement fait suite au lancement par Apple, en septembre, de l’iPhone pliable Duo et à la présentation, la semaine dernière, du hub domotique HomeView ainsi que d’autres appareils domestiques équipés de Siri

* Il s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le directeur général John Ternus pour accélérer le développement des produits et simplifier la structure de l’entreprise, selon les analystes

* Apple organise généralement en juin une conférence annuelle des développeurs axée sur les logiciels, et organise souvent à l’automne des événements consacrés aux iPhone et autres appareils grand public