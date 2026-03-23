information fournie par Reuters • 23/03/2026 à 18:04

Apple organise sa conférence annuelle des développeurs en juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a annoncé lundi qu'elle organiserait sa Worldwide Developers Conference annuelle en ligne du 8 au 12 juin.