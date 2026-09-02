Apple Maps renomme le lac Ontario “lac America”

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(Ajout d'un commentaire d'Apple, de détails sur le décret présidentiel, du contexte, paragraphes 3 à 12)

par David Shepardson et Stephen Nellis

Apple AAPL.O a rebaptisé le lac Ontario “lac America” sur la version web de son application Apple Maps, à la suite du décret présidentiel de Donald Trump visant à renommer le lac .

Cette initiative d’Apple, prise mardi, fait suite à la décision d’Alphabet GOOGL.O , prise samedi en fin de journée, de modifier le nom du lac sur son application Google Maps pour les utilisateurs américains.

Apple a confirmé que les utilisateurs américains verront désormais apparaître “lac America” suite à la modification du nom de ce plan d’eau dans le Système d’information sur les noms géographiques des États-Unis.

Les utilisateurs au Canada continueront de voir “Lac Ontario”, tandis que ceux du reste du monde verront les deux noms, conformément à l’approche adoptée par Apple lorsque Donald Trump avait rebaptisé le golfe du Mexique “golfe d’Amérique”.

Ces changements de nom illustrent la manière dont les entreprises technologiques américaines se retrouvent entraînées dans des conflits géopolitiques, l’administration Trump les poussant à se conformer à des décrets que les alliés et les instances internationales ont rejetés.

Le décret de Trump concernant le lac Ontario, l’un des cinq Grands Lacs d’Amérique du Nord, s’applique à l’usage fédéral américain de ce lac et ne régit pas la manière dont le Canada, les organismes internationaux ou d’autres organisations le désignent.

Une majorité d’Américains s’oppose aux mesures prises la semaine dernière par Trump visant à augmenter les taxes sur les produits canadiens importés, ainsi qu’à son décret visant à rebaptiser le lac Ontario “lac d’Amérique”, selon un nouveau sondage Reuters/Ipsos .

Quelques heures seulement après la publication du décret de Trump, le Premier ministre canadien Mark Carney et la gouverneure de New York Kathy Hochul, une démocrate, ont déclaré qu’ils ne changeraient pas le nom de ce lac, qui existe depuis plus de 400 ans. L’État de New York borde le lac du côté américain.

Environ 52% de la superficie du lac Ontario se trouve au Canada, le reste étant situé dans l’État de New York.

Depuis début 2025, Trump n’a cessé de taquiner le Canada en évoquant la possibilité qu’il devienne le 51e État américain, une idée que les dirigeants canadiens ont qualifiée de ridicule.

Trump a également ordonné en janvier 2025 que le golfe du Mexique soit rebaptisé “golfe d’Amérique”; Google et Apple ont tous deux mis à jour leurs applications cartographiques afin de refléter ce changement pour les utilisateurs américains.