Apple Maps rebaptise le lac Ontario « lac America »

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Apple AAPL.O a rebaptisé le lac Ontario « lac America » sur la version web de son application Apple Maps, à la suite du décret présidentiel pris par le président américain Donald Trump visant à renommer ce lac.

Cette initiative d'Apple, prise mardi, fait suite à la décision d'Alphabet GOOGL.O , prise samedi soir, de changer le nom du lac sur son application Google Maps pour les utilisateurs américains.