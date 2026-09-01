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Apple Maps rebaptise le lac Ontario « lac America »
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 23:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a rebaptisé le lac Ontario « lac America » sur la version web de son application Apple Maps, à la suite du décret présidentiel pris par le président américain Donald Trump visant à renommer ce lac.

Cette initiative d'Apple, prise mardi, fait suite à la décision d'Alphabet GOOGL.O , prise samedi soir, de changer le nom du lac sur son application Google Maps pour les utilisateurs américains.

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