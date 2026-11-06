Apple lève 7,5 milliards de dollars grâce à une émission obligataire, selon un document de conditions consulté par Reuters

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(Mises à jour concernant l'approvisionnement)

par Saeed Azhar

Apple AAPL.O lève environ 7,5 milliards de dollars grâce à une émission obligataire en dollars américains en sept tranches, selon une fiche de conditions consultée jeudi par Reuters, rejoignant ainsi un nombre croissant d’entreprises technologiques qui font appel aux marchés obligataires pour financer l’essor de l’intelligence artificielle.

Le fabricant de l’iPhone est la dernière grande entreprise technologique en date à se tourner vers les marchés obligataires, alors que le secteur lève de grandes sommes pour financer des centres de données, des capacités de calcul et l’expansion du cloud, bien qu’il ait historiquement compté sur de solides réserves de trésorerie pour financer sa croissance.

L'émission comprend deux obligations à taux variable arrivant à échéance en 2028 et 2029, d'un montant respectif de 500 millions et 750 millions de dollars, selon ce document.

Elle comprend également trois obligations à taux fixe d’un montant de 1 milliard de dollars, arrivant à échéance en 2026, 2029 et 2031, assorties de taux d’intérêt respectifs de 4,65%, 4,75% et 4,90%.

D'autres obligations d'un montant de 1,25 milliard de dollars arriveront à échéance en 2033 avec un taux d'intérêt nominal de 5,10%, et celles d'un montant de 2 milliards de dollars arriveront à échéance en 2036 avec un taux d'intérêt nominal de 5,35%.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La société avait levé des fonds par le biais d’obligations pour la dernière fois en mai 2025, lorsqu’elle avait vendu 4,5 milliards de dollars de dette dans le cadre d’une opération en quatre volets. Cette vente avait attiré 10 milliards de dollars de commandes.

Bloomberg News avait annoncé la vente de ces obligations plus tôt dans la journée et indiqué que Goldman Sachs GS.N , Bank of America Securities BAC.N , Deutsche Bank Securities

DBKGn.DE et JPMorgan JPM.N étaient les chefs de file conjoints de l’opération.

Goldman Sachs, Bank of America et Deutsche Bank ont refusé de commenter le montant de l’émission, tandis que JPMorgan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.