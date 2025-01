Apple : les perspectives rassurent

(AOF) - Si l’action Apple a initialement reculé hier soir à la suite de l’annonce de ventes décevantes d’iPhone et en Chine, elle est repartie de l’avant après la présentation de ses perspectives. La firme à la pomme a généré au premier trimestre, clos fin décembre, un bénéfice net de 36,33 milliards de dollars, soit 2,40 dollars par action, contre respectivement 33,92 milliards et 2,18 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus s’élevait à 2,35 dollars par action.

Le chiffre d'affaires a progressé de 4% à 124,30 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes du marché : 124,1 milliards de dollars.

Très surveillées, les ventes en Chine (greater China) ont reculé à 18,51 milliards de dollars et sont ressorties sous le consensus Bloomberg de 21,6 milliards de dollars.

Les revenus tirés des iPhone ont baissé d'un peu moins de 1% à 69,14 milliards de dollars. Ils sont inférieurs aux attentes : 71 milliards de dollars.

Les services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, ont affiché une croissance de près de 14% à 26,34 milliards de dollars.

S'agissant des perspectives du groupe pour le trimestre en cours, le directeur financier, Kevan Parekh, a déclaré lors de la conférence de presse avec les analystes qu'Apple anticipait une croissance à un chiffre, faible ou moyenne, en rythme annuel de ses revenus. Les revenus des services devraient, eux, connaître une croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre. La marge brute est anticipée entre 46,5% et 47,5%.

