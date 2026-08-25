Apple lance un Mac mini et un Mac Studio plus rapides pour tirer parti de l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a dévoilé mardi un Mac mini plus puissant destiné aux consommateurs souhaitant héberger des agents d'IA à distance, ce qui marque sans doute le dernier lancement de produit sous la direction de Tim Cook en tant que directeur général. Le nouveau Mac mini, dévoilé aux côtés d’un Mac Studio renforcé, est proposé à partir de 899 dollars et est équipé soit de la nouvelle puce M6 d’Apple, soit de la puce M5 Pro. Son prix est supérieur de 100 dollars à celui de son prédécesseur.

Ces deux appareils ont rencontré un vif succès auprès des consommateurs souhaitant exécuter localement des agents IA autonomes tels qu’OpenClaw, et la forte demande a entraîné l’épuisement des stocks dans plusieurs Apple Store.

“Qu’il soit utilisé comme ordinateur de bureau, pour équiper un studio professionnel ou comme appareil agentique toujours connecté, c’est le petit Mac qui sait tout faire,” a déclaré Johny Srouji, responsable du matériel chez Apple. Cette présentation devrait être le dernier lancement majeur d’Apple avant que Tim Cook ne passe le relais à John Ternus, un vétéran du matériel informatique , dans le cadre de l’une des transitions de direction les plus suivies. Elle met également en évidence les pressions croissantes sur les coûts, alors que les prix des puces mémoire grimpent en raison de la forte demande des centres de données dédiés à l’IA, ce qui a poussé Apple à augmenter les prix de certains modèles de Mac et d’iPad en juin.

L’une des versions du nouveau mini est équipée de la puce M6 en 2 nanomètres d’Apple, qui, selon la société, offre des performances d’IA jusqu’à quatre fois plus rapides et des vitesses graphiques et de stockage deux fois supérieures à celles du modèle précédent équipé de la puce M4.

La version haut de gamme, équipée de la puce M5 Pro, propose un processeur central pouvant compter jusqu’à 18 cœurs et un processeur graphique à 20 cœurs, et s’adresse aux utilisateurs professionnels travaillant notamment sur des effets visuels.

Apple a également renouvelé sa gamme d’ordinateurs de bureau Mac Studio, en lançant des versions équipées de ses puces M5 Max et de la nouvelle puce M5 Ultra. Destinées aux développeurs et autres utilisateurs professionnels, ces machines peuvent exécuter des modèles volumineux en local et combiner la puissance de calcul de plusieurs systèmes pour des tâches d’IA plus intensives.

Les prix commencent à 2 499 dollars pour la version M5 Max et à 5 499 dollars pour le modèle M5 Ultra, contre 1 999 dollars pour la génération précédente.