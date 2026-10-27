Apple lance le MacBook Pro et l'iMac équipés de la puce M6 et met en avant une IA intégrée plus rapide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a dévoilé mardi un nouveau MacBook Pro 14 pouces et un nouvel iMac équipés de sa dernière puce M6, mettant en avant des performances accrues pour l'exécution de tâches d'IA directement sur les appareils.

Voici plus de détails:

* Le MacBook Pro 14 pouces est proposé à partir de 1.999 $, tandis que l’iMac est disponible à partir de 1.499 $

* Les clients peuvent précommander ces deux produits dès mercredi dans 35 pays et régions, dont les États-Unis, et ils seront disponibles à partir du 6 novembre

* Apple a déclaré que le MacBook Pro M6 offre des performances graphiques jusqu’à 30 % plus rapides et des performances d’IA jusqu’à 25 % plus rapides que son prédécesseur, le M5, ainsi qu’une autonomie pouvant atteindre 24 heures, la plus longue jamais enregistrée sur un Mac

* Le nouvel iMac offre des performances d’IA intégrées jusqu’à 5 fois plus rapides que le modèle M4 précédent, a déclaré Apple

* Ces lancements interviennent la veille de l’événement " Pro and tell " organisé par Apple à Los Angeles le 28 octobre, qui, selon Bloomberg News, devrait présenter le premier MacBook Pro à écran tactile d’Apple