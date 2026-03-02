 Aller au contenu principal
Apple lance l’iPhone 17e, proposé à partir de $599 et 256 Go de stockage
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 16:45

Apple AAPL.O a lancé lundi l'iPhone 17e, un modèle de smartphone "abordable" à partir de 599 dollars (511,27 euros) avec 256 gigaoctets de stockage, dans le but de consolider sa part de marché dans un secteur particulièrement concurrentiel.

Cette annonce intervient alors que les prix des puces mémoire augmentent en raison d'une pénurie mondiale, ce qui suggère qu'Apple est prêt à absorber une partie de la pression sur le coût des composants pour rendre son nouveau modèle plus attractif.

En proposant une capacité de stockage supérieure au même prix, Apple positionne le 17e comme une option à même de séduire de nouveaux utilisateurs face à des concurrents confrontés à des contraintes d'approvisionnement plus sévères.

Les clients de plus de 70 pays et régions pourront précommander l’iPhone 17e à partir de 06h15, heure du Pacifique, mercredi, et l’appareil sera en vente à partir du 11 mars.

Apple a également présenté lundi son iPad Air repensé, équipé de la nouvelle puce M4, le modèle 11 pouces débutant à 599 dollars et la version 13 pouces à 799 dollars.

Par ailleurs, Google étudierait l’hébergement de serveurs dans ses centres de données pour alimenter une prochaine version de Siri utilisant Gemini, tout en respectant les standards de confidentialité d’Apple, à la demande de ce dernier, rapporte lundi The Information, site d'information technologique américain.

Apple et Google n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de Reuters.

(Reportage Akash Sriram et Stephen Nellis, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

Apple

Valeurs associées

APPLE
262,2650 USD NASDAQ -0,72%
