Apple lance l'iPhone 17e à 599 $ et augmente la capacité de stockage de base à 256 gigaoctets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'IPhone 17e offre un espace de stockage plus important pour un prix identique

* L'appareil est doté d'une puce A19 et d'un nouveau modem C1X

* La prise en charge de MagSafe est ajoutée à la série "e" pour la première fois

Apple AAPL.O a lancé lundi l'iPhone 17e, son modèle de smartphone le plus abordable qui démarre au prix de 599 dollars avec une capacité de stockage de 256 gigaoctets, dans le but de défendre ses parts sur un marché mondial des combinés très concurrentiel.

Cette décision intervient alors que les prix des puces mémoire augmentent en raison d'une pénurie mondiale, ce qui suggère qu'Apple est prêt à absorber une partie de la pression exercée par le coût des composants pour rendre son modèle le moins cher plus attrayant.

En offrant un espace de stockage plus important au même prix, Apple positionne le 17e comme une option plus avantageuse alors qu'elle cherche à attirer de nouveaux utilisateurs et à défendre ses parts de marché face à des rivaux confrontés à des contraintes d'approvisionnement plus strictes.

Certains analystes considèrent que l'augmentation de la capacité de stockage pour le même prix de départ constitue en fait une baisse de prix, puisque les clients devaient auparavant payer un supplément pour accéder à la capacité supérieure.

Les clients de plus de 70 pays et régions pourront précommander l'iPhone 17e à partir de 6h15, heure du Pacifique, mercredi, l'appareil devant être mis en vente à partir du 11 mars.

L'iPhone 17e est équipé de la puce A19 de dernière génération d'Apple, construite sur la technologie 3 nanomètres, ce qui représente une amélioration des performances de la gamme d'entrée de gamme de l'entreprise.

L'appareil intègre également le nouveau modem C1X d'Apple, qui, selon la société, offre des vitesses cellulaires plus rapides tout en consommant moins d'énergie.

Le 17e prend en charge la technologie MagSafe pour la première fois dans la série "e", ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à l'écosystème magnétique de chargeurs et d'accessoires d'Apple et d'atteindre des vitesses de charge sans fil allant jusqu'à 15 watts, contre une charge standard Qi plus lente sur le modèle précédent.

Lundi, Apple a également présenté son iPad Air redessiné, équipé de la nouvelle puce M4. Le modèle 11 pouces est proposé à partir de 599 dollars et la version 13 pouces, plus grande, à partir de 799 dollars.

Par ailleurs, Google a envisagé d'héberger des serveurs dans ses centres de données pour alimenter une prochaine version de Siri utilisant Gemini, tout en respectant les normes de confidentialité d'Apple, à la demande de l'entreprise, a rapporté The Information lundi.

Apple et Google n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters sur ce rapport.