Le Japon envisage d'enfouir des déchets nucléaires sur une île isolée du Pacifique
information fournie par AFP 04/03/2026 à 08:11

La centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa, le 5 août 2024 à Kashiwazaki, au Japon ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Le Japon envisage d'utiliser une île déserte et reculée de l'océan Pacifique, située à près de 2.000 kilomètres de Tokyo, comme site d'enfouissement de déchets nucléaires, ont indiqué des responsables gouvernementaux.

A l'heure où l'atome civil a de nouveau le vent en poupe à travers le monde, trouver des sites de stockage définitif pour le combustible usé, potentiellement dangereux pendant des dizaines de milliers d'années, constitue un épineux défi.

Le Japon ne fait pas exception, alors qu'il se réoriente vers un "usage maximal de l'énergie nucléaire" en respectant des conditions renforcées de sûreté, selon sa politique énergétique, quinze ans après la catastrophe de Fukushima.

Le gouvernement nippon souhaite ainsi mener une étude préliminaire sur Minamitorishima, l'île la plus orientale du territoire du Japon dans le Pacifique, afin de déterminer si elle peut accueillir une installation d'enfouissement.

Minamitorishima, propriété de l'État, inhabitée par des civils et interdite aux touristes, dispose d'"une certaine superficie encore inexploitée pouvant accueillir un site", a déclaré mardi à la presse le ministre de l'Industrie, Ryosei Akazawa.

L'île, de forme triangulaire et entourée d'un atoll corallien, présente également certains "atouts scientifiques favorables" de par sa géographie, a ajouté le ministre.

Une demande a été soumise à la municipalité de Tokyo qui administre l'île afin d'en examiner les conditions géologiques et l'activité volcanique à partir de documents géologiques, première étape d'une enquête en trois phases destinée à sélectionner le site de stockage définitif.

Des prospections ont déjà été menées en trois lieux situés sur deux des quatre îles principales –et densément peuplées– du Japon, dont deux à Hokkaido et une autre à Kyushu.

Minamitorishima, qui couvre environ 1,5 km2, serait le premier site candidat choisi à l'initiative propre du gouvernement central.

En janvier, le Japon a remis en service la plus grande centrale nucléaire du monde, située dans la région de Niigata (centre), pour la première fois depuis la catastrophe de Fukushima en 2011.

La Finlande a construit le premier dépôt géologique profond au monde pour le combustible nucléaire usé, l'installation d'Onkalo, où les déchets doivent être isolés à 400 mètres de profondeur.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

