Apple intente une nouvelle action en justice contre la tentative du Royaume-Uni d'accéder aux données cryptées des utilisateurs, rapporte le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse d'Apple au paragraphe 7)

Apple AAPL.O a engagé une nouvelle action en justice contre la dernière tentative du gouvernement britannique visant à créer une « porte dérobée » pour accéder aux données cryptées de ses clients, a rapporté lundi le Financial Times.

Selon cet article, Apple a déposé le mois dernier une plainte auprès de l’Investigatory Powers Tribunal — l’instance judiciaire indépendante britannique — concernant la demande du ministère de l’Intérieur visant à ce qu’Apple lui permette d’accéder aux sauvegardes cryptées dans le cloud des données appartenant à des utilisateurs britanniques.

Le Royaume-Uni avait abandonné l'année dernière une précédente injonction visant à créer une telle « porte dérobée », qui aurait permis d'accéder aux données des clients britanniques et américains, à l'issue de plusieurs mois de négociations avec l'administration du président américain Donald Trump.

Toutefois, les autorités britanniques ont par la suite adressé à Apple un nouvel «avis de capacité technique» qui ne s’appliquait pas aux utilisateurs américains, selon l’article du Financial Times.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire sur les procédures judiciaires ou les questions opérationnelles, y compris pour confirmer ou infirmer l’existence d’avis individuels.

« Le Royaume-Uni soutient un chiffrement fort et des protections solides de la vie privée, mais il est également essentiel que les forces de l’ordre puissent accéder aux communications lorsque cela est nécessaire et proportionné pour protéger le public contre le terrorisme, les crimes graves et les abus sexuels sur mineurs », a déclaré le porte-parole.

Apple a confirmé le dépôt de la plainte mais a refusé de faire d’autres commentaires. L’entreprise a précédemment déclaré n’avoir jamais intégré de porte dérobée ni de clé maîtresse à aucun de ses produits ou services, et ne jamais le faire.

« Il s’agit d’une affaire d’une importance capitale qui aura des répercussions considérables sur les droits à la vie privée du public à long terme », a déclaré dans un communiqué Ruth Ehrlich, directrice des relations extérieures de l’organisation de défense des droits de l’homme Liberty, qui a déjà été impliquée dans cette affaire judiciaire.

« L’ouverture d’une porte dérobée permettant d’accéder à toutes ces informations comporte de nombreux risques pour nos données personnelles. Il est essentiel que le gouvernement tienne compte des nombreuses préoccupations exprimées et s’engage à protéger nos droits à la vie privée. »