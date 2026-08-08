Apple indique que les utilisateurs de Mac en Chine peuvent se connecter au service d'IA Qwen d'Alibaba

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les utilisateurs chinois éligibles peuvent connecter Qwen à Apple Intelligence sur Mac

* Ce partenariat sino-américain pourrait aider Apple à s'imposer sur le marché chinois des PC dotés d'IA

* Ce partenariat élargit la portée de Qwen au-delà de l'écosystème d'Alibaba

par Eduardo Baptista

Apple AAPL.O a publié un guide expliquant comment les utilisateurs de Mac éligibles en Chine continentale peuvent connecter le service d'intelligence artificielle Qwen d'Alibaba 9988.HK à l'assistant numérique Siri et à la fonctionnalité Outils d'écriture du géant américain de la technologie.

Cet accord spécifique aux Mac pourrait aider Apple à se positionner sur le marché chinois des PC dotés d’IA, où la marque perd des parts de marché face à des fabricants locaux tels que Lenovo, qui mettent en avant des fonctionnalités d’IA développées localement.

Voici quelques détails:

* Qwen est la famille de modèles d’IA générative du géant chinois du commerce électronique Alibaba, capable de créer du texte et des images, ainsi que d’analyser des documents, des photos et d’autres contenus en réponse aux demandes des utilisateurs.

* Le guide en chinois mis à jour par Apple indique que les utilisateurs qui choisissent d’activer cette fonctionnalité peuvent utiliser Qwen via Siri pour obtenir des réponses plus détaillées à certaines demandes, notamment l’analyse de photos et de documents. La fonctionnalité Outils d’écriture peut également s’appuyer sur ce service pour créer du texte ou des images à partir d’une description.

* Cette extension est destinée aux Mac équipés de macOS 26.6 ou d’une version ultérieure, sous réserve de conditions spécifiques à la Chine. Les utilisateurs doivent activer l’extension et se connecter à un compte Qwen.

* Selon le guide, Alibaba ne peut pas utiliser ces contenus pour entraîner ou améliorer ses modèles.

* Les livraisons de Mac en Chine continentale ont reculé de 9% au premier trimestre par rapport à l’année précédente, pour s’établir à environ 800.000 unités, ce qui représente 9% du marché des PC, contre 31% pour Lenovo et 16% pour Huawei, en forte croissance, selon Omdia.

* Lenovo 0992.HK a placé son agent IA personnel Tianxi au cœur de sa stratégie AI-PC, tandis que Huawei intègre des fonctions d’IA dans l’ensemble de son écosystème HarmonyOS.

* L’association de Qwen à Siri et aux outils d’écriture offre à Apple une voie conforme aux réglementations locales pour proposer des fonctionnalités plus performantes en matière de création de documents, d’images et de contenus, tout en conservant le contrôle de l’interface Mac.

* Pour Alibaba, l’intégration aux logiciels natifs d’Apple pourrait étendre la portée de Qwen au-delà de ses propres applications et services cloud.

* Alibaba a déclaré que Qwen serait intégré à Apple Intelligence sur les logiciels iPhone, iPad, Mac et Vision Pro en Chine, bien que le guide récemment publié par Apple ne concerne que les Mac.

* Alibaba a lancé cette semaine Qwen 3.8-Max, un modèle de 2.400 milliards de paramètres qu’il présente comme le plus performant à ce jour. Le guide d’Apple ne précise pas quel modèle de Qwen alimentera l’extension pour Mac.