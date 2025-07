Apple, Exxon Mobil, Honeywell, Meta... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Apple /Meta

Mark Zuckerberg continue ses débauchages de cadres de haut niveau spécialisés dans l'intelligence artificielle. Meta aurait ainsi recruté le dirigeant d'Apple en charge des modèles d'intelligence artificielle, affirme Bloomberg. Pour s'assurer des services de Ruoming Pang, la maison-mère de Facebook lui aurait offert plusieurs dizaines de millions de dollars par an.

Exxon Mobil

Exxon Mobil a averti dans un document déposé auprès de la SEC que ses comptes du deuxième trimestre seraient pénalisés en moyenne de 1,5 milliard de dollars par rapport au premier trimestre par la baisse des cours du pétrole et du gaz. Le concurrent américain de TotalEnergies publiera ses résultats le 1er août.

Honeywell

Dans le cadre d'une évaluation de son portefeuille lancée en 2024, Honeywell poursuit la simplification et l'optimisation de ses activités et va évaluer des alternatives stratégiques pour deux activités : Productivity Solutions and Services (PSS) et Warehouse and Workflow Businesses (WWS). La première est dédiée à l'accélération de la transformation numérique grâce au matériel, aux logiciels et à l'automatisation connectés, tandis que la seconde s'occupe de solutions d'entreposage et de flux du travail.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a demandé une autorisation de mise sur le marché supplémentaire aux autorités sanitaires américaines (FDA) pour Caplyta. Ce produit a déjà été approuvé par la FDA pour le traitement de la schizophrénie, et le laboratoire souhaite désormais le mettre sur le marché dans la prévention des rechutes dans la schizophrénie. Pour cette demande, Johnson & Johnson se base sur des résultats positifs d’un essai de phase III.