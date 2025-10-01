Apple et OpenAI demandent à un juge américain de rejeter les poursuites engagées par Musk au sujet de la concurrence de l'IA et du classement de l'App Store

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Apple AAPL.O et OpenAI, propriétaire de ChatGPT, ont demandé mardi à un juge fédéral américain de rejeter une plainte déposée par xAI du milliardaire Elon Musk, qui les accusait de conspirer illégalement pour contrecarrer la concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle.
