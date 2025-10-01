 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 893,84
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apple et OpenAI demandent à un juge américain de rejeter les poursuites engagées par Musk au sujet de la concurrence de l'IA et du classement de l'App Store
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 10:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O et OpenAI, propriétaire de ChatGPT, ont demandé mardi à un juge fédéral américain de rejeter une plainte déposée par xAI du milliardaire Elon Musk, qui les accusait de conspirer illégalement pour contrecarrer la concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Apple
Elon Musk

Valeurs associées

APPLE
254,6300 USD NASDAQ +0,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank