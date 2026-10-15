Apple et Meta s'allient pour exécuter le modèle d'IA Muse Spark Open sur les Mac Studio

Apple et Meta ont annoncé une collaboration permettant aux développeurs d'exécuter localement Muse Spark Open, le nouveau modèle d'intelligence artificielle à poids ouverts de Meta, sur les ordinateurs Mac Studio les plus puissants. Ce partenariat inédit depuis plusieurs années entre les deux rivaux vise à réduire la dépendance aux infrastructures cloud, tout en renforçant leurs positions respectives dans l'intelligence artificielle.

Doté de 816 milliards de paramètres et reposant sur une architecture de mélange d'experts, Muse Spark Open pourra fonctionner sur une configuration associant deux à quatre Mac Studio équipés de puces M5 Ultra. Les développeurs pourront ainsi réaliser localement des tâches de programmation, d'analyse vidéo et d'automatisation par agents d'IA, avec des avantages potentiels en matière de confidentialité et de coûts d'exploitation. Apple a optimisé son environnement MLX pour faciliter l'exécution du modèle et publié de nouveaux tests de performance. Cette solution reste toutefois coûteuse, un Mac Studio doté de 256 Go de mémoire étant commercialisé à partir de 10 799 dollars, tandis qu'une version de 512 Go doit arriver prochainement.

Ce rapprochement marque une évolution notable des relations entre Apple et Meta, longtemps dégradées par leurs divergences sur la protection des données personnelles et les restrictions publicitaires introduites par Apple en 2021. Ces mesures avaient conduit Meta à anticiper une perte de revenus de 10 milliards de dollars en 2022. L'arrivée de John Ternus à la direction générale d'Apple et le rôle d'Alexandr Wang, responsable de l'IA chez Meta, semblent avoir favorisé cette coopération. Meta avait déjà acquis plusieurs centaines de Mac pour ses équipes de recherche, tandis qu'Apple multiplie les partenariats technologiques, notamment avec Google pour Gemini, après une collaboration avec OpenAI dont les résultats commerciaux ont été jugés décevants.

Pour Meta, cette initiative accompagne une stratégie d'IA combinant modèles propriétaires et technologies à poids ouverts. Après Muse Glimmer et le lancement de son modèle propriétaire Muse Wonder, le groupe entend utiliser Muse Spark Open pour attirer davantage de développeurs vers son écosystème, malgré des performances inférieures à celles de son modèle le plus avancé. Pour Apple, l'accord constitue une occasion de valoriser ses processeurs face à la domination de Nvidia dans les infrastructures d'IA, alors que les capacités de Siri continuent de susciter des critiques. Les deux entreprises misent ainsi sur l'essor de l'intelligence artificielle exécutée localement pour élargir leurs débouchés commerciaux et renforcer leur présence auprès des développeurs.