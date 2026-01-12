Apple et Google concluent un accord Gemini pour la refonte de Siri, une grande victoire pour Alphabet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Apple utilisera Gemini de Google pour Siri et les futures fonctions d'IA

*

L'association devrait soulever des questions sur le partenariat d'Apple avec OpenAI

*

L'évaluation de Google atteint 4 000 milliards de dollars grâce à la dynamique de l'IA et à l'optimisme

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 7 à 9 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8,) par Zaheer Kachwala et Aditya Soni

Apple AAPL.O utilisera les modèles Gemini de Google pour son Siri rénové qui sera lancé plus tard cette année, dans le cadre d'un accord pluriannuel qui renforce l'alliance des géants de la technologie dans l'ère de l'intelligence artificielle et consolide la position d'Alphabet dans la course contre l'OpenAI.

L'accord annoncé lundi constitue un vote de confiance majeur pour Google. Sa technologie est déjà à la base d'une grande partie de la "Galaxy AI" de Samsung, mais l'accord sur Siri ouvre un vaste marché avec la base installée d'Apple, qui compte plus de deux milliards d'appareils actifs.

"Après une évaluation minutieuse, Apple a déterminé que la technologie d'IA de Google constituait la base la plus performante pour les Apple Foundation Models", a déclaré Google, ajoutant que ses modèles alimenteront également d'autres fonctions futures de l'Apple Intelligence.

Alphabet GOOGL.O s'est battu avec OpenAI pour l'accord avec Apple, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués .

Fin 2024, le fabricant de l'iPhone avait intégré le ChatGPT dans ses appareils , permettant à l'assistant vocal Siri de l'entreprise d'exploiter l'expertise du chatbot pour répondre à des questions compliquées.

Apple a déclaré qu'il n'y avait pas eu de changements majeurs dans l'intégration de ChatGPT à l'époque, tandis qu'OpenAI n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Le rapprochement de lundi soulèvera probablement des questions sur le partenariat d'OpenAI avec Apple. En réponse à Gemini 3, le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, aurait publié à la fin de l'année dernière un "code rouge" pour inciter les équipes à accélérer le développement.

"La décision d'Apple d'utiliser les modèles Gemini de Google pour Siri place OpenAI dans un rôle de soutien, ChatGPT restant positionné pour les requêtes complexes et facultatives plutôt que comme couche d'intelligence par défaut", a déclaré Parth Talsania, directeur général d'Equisights Research.

Google a fait feu de tout bois pour contrer l'avance d'OpenAI dans le secteur en redoublant d'efforts en matière de modèles de frontière et de génération d'images et de vidéos.

Apple a connu une série de revers sur le front de l'IA après avoir été en retard dans la course, avec la mise à jour de Siri retardée , des changements de cadres supérieurs et le déploiement initial de ses outils d'IA générative qui a été accueilli avec tiédeur .

Ce dernier accord s'appuie sur un partenariat de plusieurs années qui fait de Google le moteur de recherche par défaut des appareils Apple - un accord lucratif qui génère du trafic pour Google tout en générant des dizaines de milliards de revenus annuels pour Apple.

La nouvelle de l'accord a contribué à faire passer l'évaluation boursière d'Alphabet au-dessus des 4 000 milliards de dollars lundi. L'action a bondi de 65 % l'année dernière grâce à l'optimisme croissant des investisseurs à l'égard de ses efforts en matière d'intelligence artificielle.

"Apple Intelligence continuera à fonctionner sur les appareils Apple et sur Private Cloud Compute, tout en maintenant les normes de confidentialité d'Apple qui sont à la pointe de l'industrie", a déclaré Google lundi, dans le but d'apaiser les inquiétudes en matière de protection de la vie privée.