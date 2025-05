Apple envisagerait d'augmenter le prix des prochains iPhone

(AOF) - Apple envisagerait des augmentations de prix pour sa gamme d'iPhone attendue cet automne, une mesure que la société cherche à associer à de nouvelles fonctionnalités et à des changements de design, affirme le Wall Street Journal citant des personnes proches du dossier. Le groupe technologique est déterminé à éviter tout scénario dans lequel elle semblerait attribuer les augmentations de prix aux droits de douane américains sur les produits en provenance de Chine, où la plupart des appareils Apple sont assemblés, ont précisé ces sources.

Pour sa production, le groupe américain a réduit son exposition à la Chine à la suite du Covid et en raison de l'antagonisme de plus en plus marqué entre Pékin et Washington. Pour autant, les usines chinoises continueront à assurer l'essentiel de la production des téléphones haut de gamme les plus rentables d'Apple, tels que les modèles Pro et Pro Max, ont indiqué des personnes connaissant bien la chaîne d'approvisionnement d'Apple.

