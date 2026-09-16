Apple envisage la technologie de Nvidia pour son retour sur le marché des serveurs

Apple étudie l'utilisation de la technologie NVLink Fusion de Nvidia pour un futur serveur dédié à l'inférence en intelligence artificielle, selon The Information. Le projet, destiné aux développeurs d'IA, aux entreprises et aux administrations publiques, marquerait ainsi le retour du groupe sur le marché des serveurs après l'abandon de sa gamme Xserve en 2011. L'action Apple, initialement en baisse, progressait légèrement avant l'ouverture de Wall Street après la publication de ces informations.

Le futur serveur pourrait être proposé dans des configurations associant deux ou quatre puces M8 Ultra, présentées comme les processeurs les plus puissants prévus par Apple. Le groupe aurait envisagé NVLink Fusion pour interconnecter ces puces et améliorer les performances nécessaires aux charges de travail d'IA. Le produit ne serait toutefois pas attendu avant 2029 et pourrait encore être abandonné ou finalement conçu sans technologie Nvidia.

Une telle collaboration serait notable compte tenu des relations historiquement difficiles entre Apple et Nvidia. Les deux groupes avaient pris leurs distances après des problèmes attribués à des processeurs graphiques Nvidia ayant entraîné des pannes de MacBook il y a près de deux décennies. Apple et Nvidia n'ont pas commenté ces informations, qui reposent sur des sources proches du dossier et n'ont pas été vérifiées de manière indépendante.