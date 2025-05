Apple: emprunt obligataire de 4,5 milliards de dollars information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 14:31









(CercleFinance.com) - Apple a dévoilé mardi les termes de son nouvel emprunt obligataire, qui doit constituer son premier appel au marché de la dette en près de deux ans.



La firme à la pomme a annoncé ce matin qu'elle comptait émettre 4,5 milliards de dollars, notamment afin de financer ses restitutions de cash aux actionnaires, que ce soit sous forme de rachats d'actions et de versements de dividendes.



Selon un document transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme américain de la Bourse, l'émission comprend quatre tranches à échéances 2028, 2030, 2032 et 2035 affichant des taux de respectivement 4%, 4,2%, 4,5% et 4,75%.



Lors de son dernier emprunt, en mai 2023, le groupe technologique américain avait levé 4,25 milliards de dollars à horizon 2026, 2028, 2030, 2033 et 2053 à des taux allant de 4% à 4,85%.





