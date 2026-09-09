Apple dévoile un téléphone pliable au format passeport baptisé "Duo"

Apple a dévoilé mercredi un téléphone pliable, baptisé "Duo", à la taille et forme d'un passeport avec des coins arrondis, dans ce qui constitue le plus grand changement entrepris depuis des années par la firme pour sa gamme de smartphones, au moment où John Ternus a succédé à Tim Cook la tête du groupe.

L'appareil, qui sera vendu aux Etats-Unis au prix de 1.999 dollars, s'ouvre pour dévoiler un écran horizontal de grande taille. Il peut également être consulté en mode portrait, avec un écran unique, plus petit, à l'avant.

Selon Apple, il s'agit de son téléphone le plus fin quand il est déplié.

"Duo" a été présenté à l'occasion d'un événement organisé par Apple qui a également servi à formaliser le passage de témoin entre Tim Cook et John Ternus, officiellement devenu la semaine dernière directeur général du groupe. Le premier nommé est apparu dans une vidéo dans laquelle il explique comment lancer un produit, avant de dire: "Pas moi. C'est lui, votre gars", en montrant Ternus.

Depuis la suppression du bouton d'accueil sur l'iPhone X, en 2017, Apple n'avait pas entrepris une telle refonte de ses smartphones. L’iPhone a généré quelque 209,6 milliards de dollars, soit un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires de la firme à la pomme, au cours de son dernier exercice fiscal.

Par ailleurs, ont été présentés mercredi les modèles iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, dernières versions de la gamme traditionnelle de smartphones d'Apple, avec des prix de vente de base fixés respectivement à 1.199 et 1.299 dollars aux Etats- Unis, soit 100 dollars de plus que le prix de lancement de leurs prédécesseurs.

(Reportage de Stephen Nellis et Kenrick Cai à Cupertino; version française Jean Terzian)