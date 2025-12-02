Apple dévoile le nom du nouveau patron de l'IA

(AOF) - Apple a annoncé que John Giannandrea, vice-président senior en charge du Machine Learning et de la stratégie IA, quittait ses fonctions et occuperait le poste de conseiller auprès de l'entreprise avant de prendre sa retraite au printemps 2026. Apple a également annoncé que le chercheur en IA, Amar Subramanya,avait rejoint le groupe en tant que vice-président IA, sous la responsabilité de Craig Federighi, vice-président principal de l'ingénierie logicielle. Il dirigera des domaines critiques, notamment les modèles de base Apple, la recherche en ML et la sécurité et l'évaluation de l'IA.

Amar Subramanya a récemment occupé le poste de vice-président chargé de l'IA chez Microsoft, après avoir passé 16 ans chez Google, où il était responsable de l'ingénierie pour l'assistant Gemini.

