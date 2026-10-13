Apple dévoile de nouveaux produits pour la maison connectée et présente la nouvelle version de l'IA Siri

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour à partir du paragraphe 5, avec de nouveaux commentaires d'analystes et des détails supplémentaires sur les prix)

* “HomeView” est proposé à partir de 299 $ et sera disponible le mois prochain

* Les maisons Apple s'appuieront sur les capacités améliorées de l'IA Siri

* Une gamme de caméras connectées et de thermostats fait son entrée sur un marché déjà très concurrentiel

par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a commencé mardi à dévoiler une nouvelle gamme de produits pour la maison connectée, dont un appareil ressemblant à un iPad baptisé “HomeView”, destiné à être accroché au mur ou posé sur une table, qui mettra en avant son assistant virtuel Siri, doté d’une intelligence artificielle améliorée.

L'appareil HomeView, dont le prix de départ est fixé à 299 $ et dont la livraison débutera le mois prochain, constitue la dernière incursion d'Apple sur le marché hautement concurrentiel des appareils connectés pour la maison. Doté d'un écran de 7 pouces et d'une fonction de reconnaissance faciale, il permettra aux utilisateurs de contrôler leurs sonnettes, thermostats et serrures connectées, sur un marché où Apple s'essaie depuis une décennie sans grand succès.

Apple lance ces produits alors qu’elle tente de repousser la concurrence de ses rivaux, notamment des concurrents traditionnels comme Amazon.com AMZN.O , qui a massivement investi dans ses enceintes Echo et ses sonnettes Ring et a lancé la semaine dernière des tablettes haut de gamme , ainsi que de nouvelles start-ups spécialisées dans l’IA comme OpenAI qui nourrissent leurs propres ambitions en matière de matériel.

Les investisseurs s’intéressent de plus près aux ventes de matériel d’Apple pour y trouver des sources de croissance, alors que le chiffre d’affaires des services de l’entreprise subit des pressions réglementaires.

Cet été, Apple a amélioré les capacités de Siri avec l’aide de Google , mais selon les analystes, il n’est pas certain que son assistant IA soit suffisamment compétitif pour attirer les consommateurs sur un marché très encombré, celui des appareils connectés pour la maison.

“Apple doit démontrer que ses capacités en matière d’IA peuvent apporter des avantages concrets allant au-delà des simples commandes vocales, en simplifiant les tâches quotidiennes et en apportant davantage d’intelligence à la maison”, a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

“L'opportunité est considérable, compte tenu de sa vaste base installée, mais la fiabilité, la confiance et la facilité d'utilisation détermineront en fin de compte si les consommateurs adopteront ces fonctionnalités”, a-t-il ajouté. “L'IA à elle seule ne suffira pas à convaincre les ménages d'investir dans davantage d'appareils.”

Ces lancements coïncident également avec des inquiétudes croissantes quant à la vulnérabilité des appareils connectés, notamment les réfrigérateurs et les téléviseurs connectés, face aux pirates informatiques.

AUTRES FONCTIONNALITÉS

Le lancement de HomeView par Apple s’est accompagné de mises à jour de son enceinte connectée HomePod et de ses appareils Apple TV. La marque a également présenté une gamme d’accessoires, notamment des sonnettes, des caméras et des thermostats, fabriqués par LG et Schneider Electric et conçus avec l’aide d’Apple.

“Il est intéressant de voir Apple s’associer à LG et Schneider, car l’entreprise aime généralement garder le contrôle total du matériel qu’elle commercialise”, a déclaré Ben Wood, cofondateur de CCS Insight. “Cependant, en y regardant de plus près, il semble qu’il y ait eu une collaboration très étroite entre Apple et ces partenaires afin de garantir que la conception, l’ingénierie et l’expérience correspondent étroitement à ce que les utilisateurs attendent d’Apple.”

Au cours d’une vidéo de démonstration de l’appareil, Apple a montré le HomeView et son assistant virtuel Siri gérant simultanément les demandes vocales de plusieurs membres d’une même famille.

L’appareil HomeView ne sera pas commercialisé dans l’Union européenne, car l’IA Siri y reste indisponible en raison de la réglementation européenne, a précisé Apple.

Apple a lancé pour la première fois son application Home pour contrôler les appareils connectés en 2016, suivie en 2018 par les enceintes connectées HomePod, mais ces produits sont en concurrence avec les enceintes Google Home d’ GOOGL.O , filiale d’Alphabet, et la gamme Echo d’Amazon. Selon les analystes, les deux principaux obstacles pour Apple étaient la compatibilité de ses appareils avec une multitude de gadgets tiers et la capacité limitée de Siri à fournir des réponses utiles.

Le prix de 299 dollars fixé par Apple pour le HomeView est supérieur à celui de l’Echo Show 8 d’Amazon (199,99 dollars) et du Nest Hub de Google (99,99 dollars), alors qu’Apple cherche à jouer un rôle plus important dans les maisons connectées.

La nouvelle Apple TV 4K fait son entrée sur le marché à 299 $, soit plus du double du prix de son prédécesseur et un prix comparable à celui de la Shield TV Pro de Nvidia, tandis que les produits concurrents d’Amazon, de Google et de Roku coûtent 200 $ ou moins.

Les actions ont légèrement progressé mardi en bourse.