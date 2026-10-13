Apple dévoile de nouveaux produits pour la maison connectée et présente l'IA Siri mise à jour

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(Ajout d'un commentaire au paragraphe 15, d'illustrations et de mises à jour des puces)

* Apple présente HomeView, un appareil similaire à l'iPad, ainsi que d'autres nouveaux produits connectés

* Apple vise à tirer parti des capacités améliorées de l'IA Siri

* Le marché de la maison connectée est très concurrentiel, avec plusieurs acteurs

par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a lancé mardi une série de produits connectés, dont un appareil de type iPad baptisé HomeView, pariant que son assistant virtuel Siri, doté d’une IA améliorée, pourra l’aider à conquérir une plus grande part du marché très concurrentiel de la maison connectée.

L’appareil HomeView, dont le prix démarre à 299 dollars et dont la commercialisation débutera le mois prochain, est la dernière incursion d’Apple sur un marché hautement concurrentiel, celui des appareils connectés pour la maison. Doté d’un écran de 7 pouces et d’une fonction de reconnaissance faciale, il permettra aux utilisateurs de contrôler leurs sonnettes, thermostats et serrures connectées, sur un marché où Apple s’essaie depuis une décennie sans grand succès.

Apple lance ces produits alors qu’elle tente de repousser la concurrence de ses rivaux, notamment des concurrents traditionnels comme Amazon.com AMZN.O , qui a massivement investi dans ses enceintes Echo et ses sonnettes Ring et a lancé la semaine dernière des tablettes haut de gamme , ainsi que de nouvelles start-ups spécialisées dans l’IA comme OpenAI , qui nourrissent leurs propres ambitions en matière de matériel.

« Apple doit démontrer que ses capacités en matière d’IA peuvent apporter des avantages concrets allant au-delà des simples commandes vocales, en simplifiant les tâches quotidiennes et en apportant davantage d’intelligence à la maison », a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

« L’opportunité est considérable, compte tenu de sa vaste base installée, mais la fiabilité, la confiance et la facilité d’utilisation détermineront en fin de compte si les consommateurs adoptent ces fonctionnalités », a-t-il ajouté. « L’IA à elle seule ne suffira pas à convaincre les ménages d’investir dans davantage d’appareils. »

Les investisseurs s’intéressent de plus près aux ventes de matériel d’Apple pour y trouver des sources de croissance, alors que le chiffre d’affaires des services de l’entreprise subit des pressions réglementaires.

Cet été, Apple a amélioré les capacités de Siri avec l’aide de Google , mais selon les analystes, il n’est pas certain que son assistant IA soit suffisamment compétitif pour attirer les consommateurs sur un marché des appareils domestiques connectés déjà très encombré.

Ces lancements coïncident également avec des inquiétudes croissantes quant à la vulnérabilité des appareils connectés, notamment les réfrigérateurs et les téléviseurs intelligents, face aux pirates informatiques.

AUTRES FONCTIONNALITÉS

Le lancement de HomeView par Apple s’est accompagné de mises à jour de son enceinte connectée HomePod et de ses appareils Apple TV. La marque a également présenté une gamme d’accessoires, notamment des sonnettes, des caméras et des thermostats, fabriqués par LG et Schneider Electric et conçus avec le concours d’Apple.

« Il est intéressant de voir Apple s’associer à LG et Schneider, car l’entreprise aime généralement garder le contrôle total du matériel qu’elle commercialise », a déclaré Ben Wood, cofondateur de CCS Insight. « Cependant, en y regardant de plus près, il semble qu’il y ait eu une collaboration très étroite entre Apple et ces partenaires afin de garantir que la conception, l’ingénierie et l’expérience correspondent étroitement à ce que les utilisateurs attendent d’Apple. »

Au cours d’une vidéo de présentation de l’appareil, Apple a montré le HomeView, destiné à être accroché au mur ou posé sur une table, ainsi que son assistant virtuel Siri gérant simultanément les demandes vocales de plusieurs membres d’une même famille.

L’appareil HomeView ne sera pas commercialisé dans l’Union européenne, car l’IA Siri y reste indisponible en raison de la réglementation européenne, a précisé Apple.

Apple a lancé pour la première fois son application Home pour contrôler les appareils connectés en 2016, suivie en 2018 par les enceintes connectées HomePod, mais ces produits sont en concurrence avec les enceintes Google Home d’ GOOGL.O , filiale d’Alphabet, et la gamme Echo d’Amazon. Selon les analystes, les deux principaux obstacles pour Apple étaient la compatibilité de ses appareils avec une multitude de gadgets tiers et la capacité limitée de Siri à fournir des réponses utiles.

« La plupart des enceintes et hubs connectés que l’on trouve aujourd’hui dans les foyers sont des appareils bon marché qui ne peuvent pas exécuter l’IA en périphérie; ils sont donc mûrs pour être remplacés », a déclaré Mohit Agrawal, directeur de recherche chez Counterpoint. « Amazon et Google viennent tout juste de commencer à renouveler leur matériel pour Alexa+ et Gemini; le cycle de renouvellement est donc largement ouvert, et Apple veut en sortir vainqueur. »

Le prix de 299 $ fixé par Apple pour HomeView est supérieur à celui de l’Echo Show 8 d’Amazon (199,99 $) et du Nest Hub de Google (99,99 $), alors qu’Apple cherche à jouer un rôle plus important dans les maisons connectées.

La nouvelle Apple TV 4K fait son entrée sur le marché à 299 $, soit plus du double du prix de son prédécesseur et un prix comparable à celui de la Shield TV Pro de Nvidia, tandis que les produits concurrents d’Amazon, de Google et de Roku coûtent 200 $ ou moins.

L'action a progressé de 1,6 % en début de séance mardi. Le titre Apple a gagné 25 % depuis le début de l'année, surperformant le Nasdaq 100 .NDX des grandes capitalisations, qui affiche une hausse de 21 % sur la même période.