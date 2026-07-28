Apple devient brièvement la deuxième entreprise de l'histoire à atteindre une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La capitalisation boursière d'Apple a brièvement dépassé les 5 000 milliards de dollars pour la première fois mardi, faisant d'elle la deuxième entreprise seulement à franchir ce cap après Nvidia NVDA.O .

Son action AAPL.O affichait en fin de séance une hausse de 0,2 % à 337,7 dollars, ce qui lui conférait une capitalisation boursière de 4 960 milliards de dollars. À son plus haut niveau de la séance, à 342,89 dollars, la valeur boursière d'Apple s'élevait à 5 036 milliards de dollars.

Le fabricant de l’iPhone est devenu la société la plus valorisée au monde au début du mois, dépassant le géant des puces Nvidia NVDA.O – qui occupait la première place depuis juin 2025 et avait été la première entreprise à franchir le seuil des 5 000 milliards de dollars.

Pour Apple, la remontée de cette année s’explique autant par la forte demande pour ses produits que par sa décision de rester en retrait de la course aux dépenses en IA qui sape les flux de trésorerie de ses concurrents du secteur des « Big Tech ».

Le géant de l’électronique grand public a eu du mal à développer ses propres modèles d’IA et s’est plutôt appuyé sur la technologie de Google pour alimenter de nouveaux services tels qu’une version remaniée de Siri, évitant ainsi les coûts d’infrastructure considérables qui ont rendu les investisseurs des géants de la tech méfiants quant au retour sur investissement des dépenses croissantes dans les centres de données.

Sa décision de maintenir les prix de l’iPhone inchangés le mois dernier, alors qu’elle annonçait des hausses pour les MacBook et les iPad, a également stimulé la demande, les acheteurs s’étant rués sur l’appareil phare de la société avant les hausses de prix attendues plus tard dans l’année, selon les analystes.

Pour stimuler la demande, Apple a également lancé mardi aux États-Unis un programme de location d’appareils en partenariat avec la société de paiement Klarna KLAR.N , dans le cadre duquel les mensualités commencent à 17,99 dollars pour un iPhone, 11,99 dollars pour une Apple Watch ou un iPad et 24,99 dollars pour un Mac.

"Apple a résisté à la course aux dépenses en IA, pariant que c’est l’expérience client – et non les investissements dans les infrastructures – qui déterminera en fin de compte les gagnants", a déclaré Dipanjan Chatterjee, vice-président et analyste principal chez Forrester.

"Ce nouveau programme de location est une réponse astucieuse: il ne réduit pas le prix d’un iPhone, mais il modifie la perception du coût par les consommateurs en remplaçant le choc du prix par une mensualité prévisible."

En tenant compte des gains enregistrés en séance, l’action Apple a bondi de 24 % depuis le début de l’année, surclassant largement les six autres titres du groupe des « Magnificent 7 », qui regroupe les sept plus grandes valeurs technologiques américaines.

Apple s'apprête à publier ses résultats du troisième trimestre jeudi après la clôture du marché; les analystes s'attendent à une hausse de plus de 15 % du chiffre d'affaires trimestriel par rapport à l'année précédente.