Apple: deuxième du marché des smartphones en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 16:23









(CercleFinance.com) - Apple , confronté à un accueil 'mitigé' pour l'iPhone 16, est resté à la deuxième position du marché mondial des smartphones en 2024, selon une étude publiée lundi par Counterpoint Research.



Avec des ventes en volumes en baisse de 2% l'an dernier, la firme à la pomme a perdu un point de part de marché en termes de livraisons d'appareils mobiles, pour afficher une part de marché de 18% contre 19% en 2023, indique le cabinet d'études.



Un repli qu'Ivan Lam, analyste chez Counterpoint, attribue à l'absence de fonctionnalités de série liées à l'IA au sein du dernier modèle commercialisé par Apple.



Le bureau de recherche note toutefois que le groupe américain a profité de l'engouement des consommateurs pour ses appareils haut de gamme et signé une forte croissance dans des marchés non-stratégiques comme l'Amérique Latine, l'Afrique et l'Asie Pacifique.



Avec une part de marché de 19%, Samsung est resté en tête du marché des smartphones en 2024, précise Counterpoint Research, qui souligne que le fabricant sud-coréen a tiré parti de l'intégration de l'IA au sein de la gamme S24, qui a reçu un accueil chaleureux en Europe de l'Ouest et aux Etats-Unis.



L'étude révèle que le marché des smartphones a rebondi de 4% en 2024 après avoir connu en 2023 l'une de ses pires années en dix ans, mais aussi que Xiaomi a signé l'un des taux de croissance les plus dynamiques pour conserver la troisième place du classement devant Oppo.





Valeurs associées APPLE 230,76 USD NASDAQ -2,57%