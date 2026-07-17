Apple détrône Nvidia et devient l'entreprise la plus valorisée au monde alors que les paris sur l'IA évoluent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nvidia est la société la plus valorisée au monde depuis juin 2025

* Apple reprend la première place pour la première fois depuis avril 2025

* Cette année, l'action Apple a surperformé les "Magnificent 7"

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Shashwat Chauhan

Vendredi, Apple AAPL.O a dépassé Nvidia

NVDA.O pour devenir l’entreprise la plus valorisée au monde, bouleversant ainsi le classement des géants de la technologie alors que les investisseurs réévaluent les perspectives de l’intelligence artificielle.

La capitalisation boursière d’Apple s’élevait dernièrement à 4.880 milliards de dollars, son cours restant stable, tandis que celle de Nvidia s’établissait à environ 4.860 milliards de dollars, après une baisse de 3,5 %.

Ce bouleversement du classement montre que les investisseurs élargissent leur champ d’intérêt au-delà des bénéficiaires les plus évidents du boom de l’IA, tels que Nvidia, qui occupait la première place depuis près d’un an. Apple reprend la tête du classement pour la première fois depuis avril de l’année dernière.

« Apple était considérée comme à la traîne dans la course à l’IA car elle n’investissait pas dans le développement de modèles, mais le sentiment a désormais changé », a déclaré Toni Meadows, responsable des investissements chez BRI Wealth Management.

« Apple est moins exposée à des dépenses d’investissement intensives et mieux placée pour monétiser l’IA via ses services, la fidélisation de son écosystème et les mises à niveau matérielles. Cette réévaluation reflète la confiance dans la pérennité des bénéfices plutôt que dans un potentiel spéculatif lié à l’IA. »

Pour une entreprise souvent considérée comme à la traîne dans la course à l’IA, cette étape importante témoigne des efforts d’Apple pour s’imposer plus fermement parmi les principaux acteurs du secteur, et pourrait influencer la façon dont seront perçus les derniers mois de Tim Cook à la tête de l’entreprise.

Cook s’apprête à céder son poste à John Ternus, un vétéran du matériel informatique, en septembre.

Le mois dernier, l’entreprise a lancé une refonte de Siri, longtemps reportée , pariant que cet assistant amélioré aiderait à combler l’écart avec ses rivaux des "Big Tech" et les start-ups de la nouvelle génération dans la course cruciale à l’IA.

Certains analystes affirment qu’Apple dispose d’une véritable mine d’or en matière d’IA sous la forme des données personnelles stockées sur chaque iPhone. Ces données pourraient rendre les réponses de Siri plus utiles et l’assistant plus performant.

Le défi réside dans le fait que ces données sont verrouillées au sein des systèmes d’exploitation au nom de la confidentialité, et que l’entreprise devrait trouver un moyen d’exploiter leur valeur.

LES DÉPENSES EN IA RÉVÈLENT DE NOUVEAUX GAGNANTS

En octobre, Nvidia est devenue la première entreprise au monde à dépasser une capitalisation boursière de 5.000 milliards de dollars , un cap historique qui l’a propulsée dans une sphère très fermée, bien hors de portée de ses concurrents.

Le fait d’être devancée par Apple ne signifie pas nécessairement un changement durable dans le classement relatif des deux entreprises. Le fabricant de puces reste l’un des principaux bénéficiaires des dépenses liées à l’IA, et ses processeurs graphiques alimentent en grande partie l’engouement pour l’IA générative.

Nvidia pourrait également reprendre la première place si le sentiment du marché venait à changer.

Par ailleurs, Apple se trouve elle-même dans une position délicate, ayant augmenté les prix pour compenser la hausse des coûts — une stratégie qui pourrait nuire à la demande.

« Je ne vois pas de différence significative. Nvidia devrait jouer un rôle important, quelle que soit l’évolution de la situation », a déclaré Benjamin Hall, vice-président chargé de la recherche alpha chez Segal Marco Advisors.

Cependant, l’engouement pour l’IA s’est étendu à d’autres secteurs de l’industrie des semi-conducteurs. Les grands gagnants de cette année ont été les fabricants de puces mémoire tels que Micron MU.O , dont la capitalisation boursière a franchi la barre des 1.000 milliards de dollars en mai, les investisseurs ayant pris conscience de l’importance des puces mémoire dans l’infrastructure de l’IA.

La société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS SKHY.O a également été cotée au Nasdaq au début du mois, venant ainsi grossir les rangs des acteurs en lice pour attirer l’attention des investisseurs.

« Les nouveaux venus sur le marché pourraient détourner l’attention des "Magnificent Seven" traditionnels pour la porter sur un plus grand nombre d’entreprises », a déclaré M. Hall.

La flambée vertigineuse du secteur des puces électroniques a connu des turbulences en juillet, les investisseurs ayant réévalué la viabilité du secteur de l’intelligence artificielle, ce qui a fait chuter l’indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX de près de 19 % par rapport à ses plus hauts historiques.

Malgré cette forte baisse, l’indice a enregistré une meilleure performance que Nvidia depuis le début de l’année.