Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Apple détrône Aramco en tête des plus fortes capitalisations boursières Reuters • 31/07/2020 à 23:14









APPLE DÉTRÔNE ARAMCO EN TÊTE DES PLUS FORTES CAPITALISATIONS BOURSIÈRES NEW YORK (Reuters) - Apple, qui a affiché une forme éclatante à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, a ravi vendredi à la compagnie pétrolière saoudienne Aramco le rang de plus forte capitalisation boursière mondiale. L'action Apple, qui a fini la séance vendredi à Wall Street sur un gain de 10,47%, se négocie désormais à 425,04 dollars, soit une capitalisation de 1.820 milliards de dollars. En une séance, sa capitalisation s'est accrue de 172 milliards de dollars. La capitalisation de Saudi Aramco atteint elle 1.760 milliards de dollars, d'après les données Refinitiv. La compagnie pétrolière saoudienne dominait ce classement depuis son introduction en Bourse, l'an dernier. Avec 59,7 milliards de dollars de revenus sur le deuxième trimestre, en hausse de 11% par rapport au deuxième trimestre 2019, et un bénéfice par action de $2,58, Apple a progressé dans tous ses secteurs d'activité et sur tous ses marchés géographiques, profitant des mesures de confinement imposées à travers le monde. Les ventes d'iPhone ont rapporté 26,42 milliards, soit quatre milliards de plus que les prévisions des analystes. Même des équipements passés au second plan, comme les iPad ou les ordinateurs Mac, ont connu un regain d'intérêt. (Subrat Patnaik et Noel Randewich; version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +10.47%