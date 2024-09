Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Apple: déploie la solution Apple Intelligence sur iPhone 16 information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 10:44









(CercleFinance.com) - Apple annonce le déploiement d'Apple Intelligence, un système d'intelligence personnelle intégré à iOS 18.1, iPadOS 18.1, et macOS Sequoia 15.1, avec des fonctionnalités supplémentaires prévues dans les mois suivants.



Ce système, disponible d'abord en anglais (États-Unis), sera étendu à d'autres variantes anglaises en décembre et à d'autres langues l'année prochaine.



Parallèlement, Apple lance l'iPhone 16, optimisé pour Apple Intelligence, avec les nouvelles puces A18 et A18 Pro.



Apple Intelligence, qui utilise les puces Apple pour 'améliorer l'expérience utilisateur tout en garantissant la confidentialité', selon Apple, propose des outils d'écriture pour réviser et résumer du texte dans diverses applications.





