Apple dépasse Nvidia en termes de capitalisation boursière et prend la tête du classement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le S&P 500 et le Nasdaq progressent >de 1,5 %; le Dow Jones bondit >de 3 %

* Le secteur de la consommation de détail mène la hausse des secteurs du S&P; l'énergie est le plus à la traîne

* L'or et le bitcoin s'envolent; le dollar recule; le pétrole américain baisse d'environ 7,5 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à 4,89 %

4 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

APPLE DÉPASSE NVIDIA EN TERMES DE CAPITALISATION BOURSIÈRE ET PREND LA TÊTE

Parmi les grands gagnants de mercredi, l'action Apple

AAPL.O a bondi de plus de 6 %, ce qui a permis à sa capitalisation boursière de dépasser une nouvelle fois celle de Nvidia NVDA.O , faisant d'elle l'entreprise la plus valorisée.

La capitalisation boursière d’Apple s’élevait dernièrement à 5 120 milliards de dollars, contre 4 870 milliards pour celle de Nvidia.

Les actions d’Apple ont bondi, tout comme celles d’autres entreprises du secteur technologique .SPLRCT , après que la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat de mardi a déclenché un rebond du marché, en partie grâce à l’optimisme suscité par la fin potentielle du conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran, entre autres facteurs, selon certains observateurs du marché. Le Parti démocrate a surpris de nombreux investisseurs en prenant le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat.

Apple avait dépassé Nvidia en tant qu’entreprise la plus valorisée fin juillet, et à la fin de la semaine dernière, Apple a repris la tête alors que les valeurs du secteur des puces électroniques subissaient une correction. Apple a également récemment dépassé brièvement Nvidia, les investisseurs se détournant du secteur de l’IA et l’action de Nvidia chutant.

Les actions du fabricant de l’iPhone, qui a surperformé le marché dans son ensemble cette année, ont chuté en début de semaine après que l’entreprise a averti que le coût des puces mémoire continuerait d’augmenter, pesant sur la marge brute pour le trimestre crucial des fêtes de fin d’année.

Alors que les principales valeurs technologiques étaient pour la plupart en hausse mercredi, les actions des constructeurs de centres de données ont chuté, probablement en raison d’une révision à la baisse des perspectives concernant la poursuite du développement de l’IA.

(Caroline Valetkevitch)

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