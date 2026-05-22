Apple demande à la Cour suprême des États-Unis de réexaminer la décision de condamnation pour outrage rendue dans le cadre du litige avec Epic Games

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'Epic au paragraphe 8 et d'informations complémentaires au paragraphe 10) par Mike Scarcella

Apple AAPL.O a demandé jeudi à la Cour suprême des États-Unis de réexaminer une décision d'un tribunal inférieur qui avait condamné le fabricant de l'iPhone pour outrage civil en raison des frais qu'il facturait sur certains achats effectués par des clients de son App Store auprès de fournisseurs tiers.

Cette requête auprès de la Cour suprême marque une escalade dans la bataille juridique qui oppose depuis des années Apple au développeur du jeu vidéo « Fortnite », Epic Games, qui a poursuivi Apple en 2020 afin d'assouplir son contrôle sur les transactions effectuées dans les applications utilisant le système d'exploitation iOS de la société, ainsi que ses restrictions sur la manière dont les applications sont distribuées aux consommateurs. Un juge a en grande partie rejeté la plainte d'Epic, mais a rendu en 2021 une injonction obligeant Apple à autoriser les développeurs à inclure dans leurs applications des liens redirigeant les utilisateurs vers des moyens de paiement autres que ceux d'Apple .

Apple a autorisé ces liens mais a adopté de nouvelles restrictions, notamment une commission de 27 % prélevée aux développeurs pour les achats effectués sur des systèmes de paiement hors de l'App Store dans les sept jours suivant le clic sur un lien. Epic a fait valoir que cette nouvelle commission de 27 % bafouait l'injonction antérieure. En 2025, le juge a déclaré Apple coupable d'outrage civil pour avoir enfreint l'injonction.

Apple a exhorté les juges jeudi à se pencher sur deux questions juridiques. La société a déclaré que l'injonction ne devrait pas s'appliquer à des millions de développeurs, puisque Epic est le seul plaignant et que l'affaire n'est pas un recours collectif. Apple soutient également qu'elle ne peut être condamnée pour outrage au tribunal pour avoir prétendument violé « l'esprit » d'une injonction qui n'interdisait pas explicitement le comportement en question.

Apple a nié toute faute et affirme se conformer aux ordonnances du tribunal. Dans un communiqué publié jeudi, Epic Games a qualifié le recours d'Apple devant la Cour suprême contre la décision de condamnation pour outrage de « dernier coup de poker visant à retarder la conclusion de cette affaire et à éviter d'ouvrir la voie à la concurrence en matière de paiement, au bénéfice des consommateurs ». En décembre, la Cour d'appel du 9e circuit des États-Unis a confirmé la décision de condamnation pour outrage, mais a déclaré qu'Apple pourrait présenter de nouveaux arguments devant le tribunal de première instance concernant la commission qu'elle devrait être autorisée à prélever sur les biens numériques achetés dans des applications distribuées via l'App Store mais payés à l'aide de systèmes de paiement tiers. En mai, la Cour suprême avait rejeté la demande d’Apple visant à suspendre la procédure devant la juridiction inférieure pendant l’examen de son pourvoi.