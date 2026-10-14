Apple conteste une condamnation de 5,7 milliards de dollars dans un litige sur des brevets

Apple cherche à faire annuler un verdict le condamnant à verser 5,7 milliards de dollars à Taction Technology pour violation de brevets. Le différend concerne une technologie de retour haptique intégrée aux iPhone et aux Apple Watch, permettant aux appareils de produire des vibrations en réponse aux interactions des utilisateurs.

Dans un récent dépôt judiciaire, Apple remet en cause le fondement de cette condamnation, estimant que le calcul des dommages et intérêts repose sur des "suppositions" plutôt que sur des éléments économiques suffisamment étayés. Le groupe américain soutient que Taction Technology n'a pas apporté les preuves nécessaires pour établir la valeur des technologies couvertes par ses brevets. Cette contestation vise principalement à remettre en question la justification du montant particulièrement élevé de l'indemnisation accordée.

En septembre, un jury américain avait conclu qu'Apple avait enfreint deux brevets appartenant à Taction Technology. Les jurés avaient également considéré que le fabricant de l'iPhone n'avait pas réussi à démontrer l'invalidité des revendications de brevet présentées par la société plaignante. Apple cherche désormais à obtenir l'annulation de cette décision, en contestant notamment les éléments retenus pour évaluer le préjudice financier et déterminer les 5,7 milliards de dollars de dommages et intérêts.