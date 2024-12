Apple: conclusions préliminaires de la Commission européenne information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir transmis ses conclusions préliminaires à Apple dans le cadre de deux procédures de spécification ouvertes en septembre 2024.



Ces conclusions présentent les mesures visant à garantir l'interopérabilité des appareils connectés avec les iPhones et rendre cette interopérabilité par des tiers plus prévisible, comme l'exige la loi sur les marchés numériques (DMA).



Les mesures concernent principalement des fonctionnalités iOS telles que les notifications, AirPlay, AirDrop, et la connexion Wi-Fi automatique. Elles portent également sur le processus de demande d'interopérabilité pour les développeurs.



Deux consultations publiques ont été lancées pour recueillir les avis des parties intéressées avant le 9 janvier 2025.



Selon la DMA, Apple doit garantir l'interopérabilité gratuite et efficace avec ses systèmes d'exploitation iOS et iPadOS, pour lesquels elle est désignée comme gardien d'accès.





