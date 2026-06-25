Apple augmente ses prix, victime collatérale de la ruée vers l'IA

Apple relève les prix de plusieurs iPad, MacBook et accessoires afin de compenser l'explosion des coûts des puces mémoire. L'iPhone reste épargné pour l'instant, mais la décision confirme que la ruée vers l'IA commence à peser sur l'électronique grand public.

Apple a annoncé jeudi une hausse des prix de plusieurs produits, dont les MacBook, les iPad, le HomePod et l'Apple TV, en expliquant ne plus pouvoir absorber seul la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage. Le groupe affirme n'avoir "jamais vu le prix d'un composant augmenter autant et aussi rapidement", alors que la demande liée aux centres de données d'intelligence artificielle capte une part croissante des capacités disponibles.

Le MacBook Neo, lancé récemment pour concurrencer les PC Windows et les Chromebooks abordables, passe ainsi de 599 à 699 dollars. Le MacBook Air avec 512 gigaoctets de stockage grimpe de 1 099 à 1 299 dollars, tandis que le MacBook Pro avec 1 téraoctet de stockage atteint 1 999 dollars, contre 1 699 dollars auparavant. L'iPad Air augmente également de 599 à 749 dollars. L'iPhone n'est pas concerné à ce stade.

Cette décision intervient au lendemain des résultats très solides de Micron, qui ont confirmé la tension extrême sur les marchés de la mémoire et du stockage, devenus indispensables aux infrastructures d'IA. Lors de sa conférence téléphonique, Micron a indiqué que ces tensions prendraient du temps à se résorber, avec une offre appelée à ne s'améliorer que graduellement en 2028 et sans visibilité claire sur le moment où elle pourra rattraper la demande.

Pour contenir ses propres coûts et réduire sa dépendance aux fournisseurs historiques, Apple examinerait aussi des alternatives chinoises comme YMTC, spécialisé dans la mémoire flash NAND, et CXMT, actif dans la DRAM. Cette piste reste toutefois sensible sur le plan géopolitique, alors que le groupe avait déjà mis en pause un projet d'approvisionnement auprès de YMTC en 2022 après le durcissement des restrictions américaines.

Pour Apple, l'enjeu porte désormais sur l'équilibre entre marges, volumes et sécurisation des approvisionnements. L'action chute d'environ 5% en cours de séance ce jeudi, les investisseurs craignant que ces hausses de prix ne freinent la demande dans les PC et les tablettes, alors que certains analystes anticipent déjà une hausse future des prix des prochains iPhone, qui seront présentés lors de la traditionnelle keynote de septembre.