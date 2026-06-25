Apple augmente les prix des MacBook et iPad avec le coût de la mémoire

par Stephen Nellis et Aditya Soni

Apple AAPL.O a augmenté jeudi les prix de l'iPad et du MacBook, le géant technologique américain expliquant ne plus pouvoir éviter à ses clients d'encaisser les coûts croissants des puces de mémoire et de stockage, alimentés par l’expansion des centres de données dans le secteur de l’IA.

La mesure n’affecte pas la principale source de revenus d’Apple, l’iPhone. En revanche, elle fera passer le prix de départ du Neo – son ordinateur portable le moins cher, destiné à conquérir des parts de marché face aux ordinateurs portables Windows et Chromebook abordables – de 599 dollars à 699 dollars (527,15 à 615,15 euros), quelques mois après son lancement.

Ces derniers mois, les fabricants de mémoire tels que Micron

MU.O ont donné la priorité aux commandes des fabricants de puces d’IA comme Nvidia NVDA.O , leur permettant ainsi d’enregistrer un bénéfice record, mais limitant l'approvisionnement aux fabricants d’électronique, contraints d’augmenter leurs prix.

"Nous n’avons jamais vu le prix d’un composant augmenter autant, aussi rapidement", a déclaré Apple dans un communiqué. "Nous avons jusqu’à présent protégé nos clients de ces hausses, mais nous avons désormais atteint un point où nous devons commencer à augmenter les prix d’un certain nombre de produits, y compris les hausses annoncées aujourd’hui pour l’iPad et le Mac."

Selon les prix mis à jour sur son site web, Apple a augmenté le prix du MacBook Air doté de 512 gigaoctets de stockage, qui passe de 1.099 dollars à 1.299 dollars, tandis que celui du MacBook Pro doté d’un téraoctet de stockage passe de 1.699 dollars à 1.999 dollars. L’iPad Air doté de 128 gigaoctets de stockage passe quant à lui de 599 dollars à 749 dollars, entre autres changements.

Apple a également augmenté les prix des deux versions de son enceinte connectée HomePod et de son boîtier Apple TV.

L’action reculait de 2,8% en début de séance.

(Stephen Nellis à San Francisco et Aditya Soni à Bangalore ; version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)