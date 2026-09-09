Apple attendu sur son premier iPhone pliable sous l'ère John Ternus

Apple devrait dévoiler mercredi à Cupertino son premier iPhone pliable, qui pourrait constituer la transformation la plus importante de son smartphone depuis l'iPhone X en 2017. L'événement sera aussi le premier grand rendez-vous produit sous la direction du nouveau directeur général John Ternus. L'enjeu est majeur pour Apple, l'iPhone ayant généré 209,6 milliards de dollars lors du dernier exercice fiscal, soit un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe.

Le nouvel appareil devrait se positionner au sommet de la gamme, avec un prix susceptible de dépasser 2 000 dollars. Apple arrive sur un marché où Samsung et Huawei proposent des modèles pliables depuis 2019, mais qui reste encore relativement limité. IDC estime néanmoins qu'Apple pourrait écouler toute sa production et représenter 40% du segment d'ici à la fin de l'année prochaine. Son arrivée tardive lui aurait notamment permis de travailler davantage sur la robustesse de la charnière et la réduction de la pliure visible de l'écran, même si la résistance à l'eau et à la poussière reste un enjeu.

La présentation pourrait également inaugurer une nouvelle organisation du calendrier commercial d'Apple. Outre de nouvelles Apple Watch, le groupe devrait concentrer l'événement sur l'iPhone pliable ainsi que sur les modèles Pro et Pro Max, tandis que les iPhone les plus abordables seraient renouvelés au printemps prochain. Cette stratégie permettrait à Apple de mieux répartir ses lancements et ses ventes sur l'année, en réduisant leur concentration traditionnelle sur le trimestre des fêtes de fin d'année.