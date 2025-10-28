Apple atteint une valeur de marché de 4 000 milliards de dollars grâce à la relance des ventes par les nouveaux modèles d'iPhone

Les derniers modèles d'iPhone font revenir les acheteurs du monde entier

Le cours de l'action représente 33 fois le bénéfice prévisionnel, ce qui est supérieur au Nasdaq 100

Apple AAPL.O a brièvement dépassé les 4 000 milliards de dollars de valeur boursière pour la première fois mardi, devenant ainsi la troisième grande entreprise technologique à franchir ce cap, la forte demande pour ses derniers modèles d'iPhone ayant apaisé les craintes concernant la lenteur de ses progrès dans la course à l'intelligence artificielle. L'action a brièvement atteint 269,89 dollars, donnant à Apple une valeur de marché de 4 005 milliards de dollars, avant de reculer et de terminer la journée en hausse de 0,1 %, donnant à l'entreprise une valeur de 3 992 milliards de dollars.

Les actions d'Apple ont gagné environ 13 % depuis le lancement des nouveaux produits le 9 septembre, dans le cadre d'un revirement qui a fait passer l'action en territoire positif pour la première fois de l'année.

"L'iPhone représente plus de la moitié des bénéfices et du chiffre d'affaires d'Apple et plus la société peut mettre de téléphones dans les mains des gens, plus elle peut les attirer dans son écosystème", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management, avant l'atteinte de ce cap.

Les actions d'Apple ont chuté au début de l'année en raison des inquiétudes liées à la concurrence acharnée en Chine et des incertitudes quant à la manière dont l'entreprise va gérer les droits de douane élevés imposés par les États-Unis aux économies asiatiques telles que la Chine et l'Inde, ses principaux centres de production. Les derniers smartphones , y compris la gamme iPhone 17 et l'iPhone Air, ont séduit les clients de Pékin à Moscou dès les premières semaines de leur lancement, tandis que l'entreprise a absorbé les coûts élevés liés aux droits de douane. Les analystes ont déclaré que le design mince de l'iPhone Air pourrait aider à lutter contre des rivaux tels que Samsung Electronics 005930.KS , tandis que les premières ventes de l'iPhone 17 ont dépassé son prédécesseur de 14 % aux États-Unis et en Chine, selon les données de la société de recherche Counterpoint.

Le courtier Evercore ISI s'attend à ce que la forte demande pour les derniers iPhones d'Apple l'aide à dépasser les attentes du marché pour la période de trois mois se terminant en septembre et à émettre des prévisions optimistes pour le trimestre se terminant en décembre.

Apple est la troisième entreprise à atteindre la barre des 4 000 milliards de dollars après Nvidia NVDA.O et Microsoft

MSFT.O . Nvidia est actuellement en tête du classement avec une valeur de marché de près de 5 000 milliards de dollars. L'approche prudente d'Apple à l'égard de l'IA a alimenté les craintes qu'elle ne perde ce qui pourrait être le plus grand catalyseur de croissance de l'industrie depuis des décennies. Des rapports récents indiquent également que l'entreprise est en train de perdre un certain nombre de ses cadres supérieurs dans le domaine de l'intelligence artificielle au profit de Meta META.O .

L'entreprise a tardé à déployer sa suite Apple Intelligence, y compris l'intégration de ChatGPT, tandis que la mise à niveau de l'IA de son assistant vocal Siri a été reportée à l'année prochaine. Apple a exploré plusieurs liens avec Gemini AI d'Alphabet

GOOGL.O , Anthropic et OpenAI, selon les rapports .

"L'absence d'une stratégie bien comprise en matière d'intelligence artificielle est clairement l'une des choses qui pèsent sur l'action. S'ils parvenaient à intégrer l'intelligence artificielle d'une manière qui enthousiasmerait les consommateurs et le marché, l'entreprise serait totalement différente", a déclaré Chris Zaccarelli. Apple a publié ses meilleurs résultats trimestriels depuis des années au cours de la période avril-juin, avec une croissance à deux chiffres dans les principaux segments, et ses prévisions ont été supérieures aux attentes des analystes. La société devrait annoncer ses résultats du quatrième trimestre le 30 octobre. Les actions du fabricant de l'iPhone se sont récemment négociées à 33 fois les bénéfices prévus pour les 12 prochains mois, ce qui est supérieur aux 27 fois pour le Nasdaq 100 .NDX , selon les données compilées par LSEG. Les actions d'Apple ont gagné 7 % cette année, ce qui est largement inférieur à la progression de 23 % du Nasdaq, qui est un marché à forte composante technologique.