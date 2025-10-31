 Aller au contenu principal
CAC 40
8 112,81
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apple, Amazon, Netflix... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 31/10/2025 à 14:03

(AOF) - Abbvie

Au troisième trimestre, Abbvie a dévoilé un bénéfice net part du groupe de 186 millions d'euros, contre 1,561 milliard de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action dilué et ajusté, est quant à lui passé de 3 à 1,86 dollar, soit mieux que les attentes des analystes qui étaient à 1,78 dollar. Enfin, sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires a connu une progression de 9,2%, à 15,776 milliards de dollars, là où le consensus tablait sur des revenus de 15,58 milliards de dollars.

Amazon

Amazon La croissance plus solide que prévu d'Amazon dans le cloud devrait permettre à l'action de nettement progresser. Au troisième trimestre, le cybermarchand et spécialiste du cloud a dévoilé un bénéfice net en hausse à 21,2 milliards de dollars, soit 1,95 dollar par action, contre un profit de 15,3 milliards de dollars ou 1,43 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à seulement 1,57 dollar. Le résultat opérationnel est resté stable à 17,40 milliards de dollars et il ressort largement sous le consensus de 19,9 milliards de dollars.

Apple

Les bons résultats trimestriels d'Apple s'accompagnent de perspectives favorables pour les ventes d'iPhone. La firme à la pomme a généré au quatrième trimestre, clos fin septembre, de l'exercice 2025, un bénéfice net de 27,47 milliards de dollars, soit 1,85 dollar par action, contre respectivement 14,74 milliards et 97 cents par action, un an plus tôt. Le consensus LSEG s'élevait à seulement 1,77 dollar par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 8%, à 102,47 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes du marché : 102,24 milliards de dollars.

Chevron

Chevron a enregistré un bénéfice net de 3,5 milliards de dollars, soit 1,82 dollar par action dilué au troisième trimestre 2025. En glissement annuel, il est en repli : 4,5 milliards de dollars, soit 2,48 dollars par action dilué au troisième trimestre 2024. "Ce recul s'explique par la baisse des prix du pétrole brut, des coûts de licenciement et autres coûts de transaction liés à l'acquisition de Hess, partiellement compensés par des marges plus élevées sur les ventes de produits raffinés", avance la compagnie pétrolière américaine.

ExxonMobil

ExxonMobil a généré un bénéfice net de 7,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, soit 1,76 dollar par action après dilution. Il est en baisse en glissement annuel. Au troisième trimestre 2024, le bénéfice était ressorti à 8,61 milliards de dollars, soit 1,92 dollar par action après dilution. Le free cash flow sur ce trimestre est aussi en repli en rythme annuel. Il s'élève à 6,33 milliards de dollars contre 11,32 milliards de dollars un an avant. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'élève à 85,29 milliards de dollars contre 90,01 milliards de dollars il y a un an.

First Solar

Au troisième trimestre 2025, en glissement annuel, les revenus de First Solar ont progressé passant de 887 millions à 1,6 milliard de dollars. Le bénéfice net a aussi augmenté sur cette période. Il ressort 456 millions de dollars contre 313 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Par action, le bénéfice atteint les 4,25 dollars contre 2,92 dollars il y a un an à la même période. Le résultat d'exploitation est en progression, passant de 324 millions à 466 millions de dollars

Linde

Au troisième trimestre, le bénéfice net de Linde s'est élevé à 1,929 milliard de dollars, en progression de 24,45% par rapport à la même période un an plus tôt, faisant ressortir un bénéfice par action dilué de 4,09 dollars, en hausse de 27%. Parallèlement, le chiffre d'affaires a connu une croissance de 3%, à 8,615 milliards de dollars. A périmètre constant, les revenus sont en hausse de 2% grâce à l'effet prix, les volumes étant stables. Les acquisitions ont quant à elles contribué à hauteur de 1% à la progression du chiffre d'affaires.

Netflix

Netflix étudie activement la possibilité de formuler une offre de rachat pour le studio de cinéma et la division 'streaming' de Warner Bros Discovery, comme le rapporte Reuters. Cette acquisition permettrait à la plateforme de streaming de mettre la main sur des franchises comme Harry Potter ou Superman.

Pfizer /Metsera/Novo Nordisk

Dans un communiqué de presse, Metsera a indiqué que l'offre non sollicitée de Novo Nordisk était considérée comme supérieure à celle de Pfizer. Par conséquent, Pfizer dispose d'une période de quatre jours ouvrables pour négocier avec Metsera des ajustements aux termes et conditions de l'accord de fusion conclu entre les deux parties, afin que la proposition de Novo Nordisk ne soit plus considérée comme supérieure.

Apple

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 31/10/2025 à 14:03:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

